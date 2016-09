Resenha/Futevôlei e Fazenda Campo Bom/RR Transportes/A Popular Esportes conquistam títulos do Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society

Um grande público compareceu no campo de society do Ginásio de Esportes na noite desta terça-feira, 20, para acompanhar as finais do IV Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society, promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esportes e parceiros.

E quem esteve no campo acompanhou dois grandes jogos que definiram os campeões das séries A e B.

A primeira decisão foi pela série B, e equipe Resenha/Futevôlei mostrou sua força goleando a Quantum Engenharia e Arquitetura pelo placar de 04 a 01. Os gols do campeão foram marcados por Mário (3) e Juninho. Tião marcou para a Quantum.

Na série A, o time com um dos nomes mais longo do campeonato, Fazenda Campo Bom/RR Transportes/A Popular Esportes fez bonito e venceu por 02 a 01 a equipe Valencia FC. Para a equipe campeã marcaram os gols Kevin e Marquinho, enquanto Mailson fez para o Valencia.

Artilheiros

Os artilheiros do campeonato foram:

Série A – Rosivaldo (Valtinho) – Valencia FC – 09 gols.

Série B – Mariozan (Mario) – Resenha/Futevôlei – 13 gols

Goleiro menos vazado

Série A – Fagner – Fazenda Campo Bom/RR Transportes/A Popular Esportes – sofreu 07 gols

Série B – Emerson – Resenha/Futevôlei – com 12 gols sofridos.

Durante a entrega da premiação foi feita uma homenagem especial ao jogador Vladimir Fonseca (equipe AgroPanantal) pelo gol mais bonito do campeonato, um gol de letra.

Estatísticas

Os organizadores do campeonato divulgaram os principais números do campeonato, considerado um sucesso.

61 partidas com 12 jogadores diferentes marcando gols.

No total foram 316 gols, média de mais de 5 gols por jogo.

Foram mostrados 117 cartões amarelos e 15 cartões vermelhos.

Assecom PMCS

