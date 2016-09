PARANAÍBA: Ação conjunta entre polícia Civil – S.I.G e polícia Militar prende quadrilha que roubou drogaria

uma Equipe Operacional do S.I.G. da cidade dfe Paranaiba conseguiu localizar e prender dois militantes, que assaltaram uma drogaria na cidade, na ultima segunda feira.

Outra Equipe do S.I.G., composta de mais Investigadores e dois Delegados também iniciaram serviço investigativo a fim de identificar e prender os autores e a arma utilizada no crime assim como recuperar o dinheiro roubado.

Inicialmente os Policiais Civis foram informados que dois indivíduos pararam de moto na frente da farmácia. Após um indivíduo entrou armado no estabelecimento, anunciou o assalto e levou todo o dinheiro que estava no caixa, fugindo em conjunto com o outro autor que estava esperando do lado de fora e pilotava uma moto utilizada na fuga.

Durante as diligências várias informações de populares chegaram ao conhecimento dos Investigadores que rápidamente faziam a análise e filtro das informações assim como o cruzamento de dados.

Uma Equipe filtrou as informações e repassou para os policiais que estavam na rua. Tal estratégia foi o que acertada acarretando na prisão de todos os autores envolvidos no crime assim como a prisão da moto e arma utilizada no intento criminoso. Graças as diligências realizadas de maneira rápida o S.I.G. conseguiu, nos primeiros minutos após o roubo, prender a pessoa de TULIANDRES APARECIDO DA SILVA, o qual apurou-se ser o líder da quadrilha e a pessoa que organizou e forneceu a arma para o crime praticado.

Na seqüência das investigações outra Equipe do S.I.G. localizou e prendeu DEVAIR NATAN BRITO DE SOUZA, o qual foi identificado como a pessoa responsável por passar informações e facilitar o roubo da quadrilha; ou, como popularmente se diz, “deu a fita”. Devair Natan é funcionário de uma empresa na cidade e foi até a Drogaria efetuar uma série de pagamentos para a empresa onde trabalha, momento em que informou aos outros autores quais os valores que estes encontrariam na farmácia e a hora exata em que estaria fazendo os pagamentos.

Na seqüência as guarnições da Policia Militar localizaram e apreenderam a moto utilizada no crime, assim como a pessoa de W. F. de M. (17), o qual após análise das imagens do roubo foi identificado como sendo o condutor da moto e LUIZ HENRIQUE FELIX DA SILVA vulgo “Rick”, o autor que anunciou o assalto. Luiz Henrique é irmão de Tuliandres Aparecido.

OUTROS POSSÍVEIS CRIMES DA QUADRILHA…

O S.I.G. efetuou na ultima sexta-feira, dia 16 de setembro, a prisão em flagrante de RENATA ALVES FERREIRA (20) por porte irregular de arma de fogo. Renata Alves possui um “relacionamento amoroso” com Tuliandres Aparecido e estava circulando pela região da Avenida Três Lagoas e transportando um revolver calibre .38 já municiado.

á possibilidade que ela seja outra integrante da quadrinha e que se utilizava do fato de ser mulher para facilitar o transporte de armas para ação da quadrilha. Possivelmente no dia 16/09 a arma apreendida seria utilizada na prática de um assalto naquela região, o que só não ocorreu pela ação rápida do S.I.G. que prendeu Renata Alves em razão de denúncia anônima recebida da população que percebeu a movimentação estranha e denunciou.

Fonte: Sig Paranaíba

