Mulheres discutem propostas com candidato João Carlos Krug

Mulheres foram a maioria absoluta em reunião na casa do candidato a prefeito João Carlos Krug na noite desta terça-feira (20), em Chapadão do Sul. Mais de 150 pessoas trocaram ideias com Krug e o vice João Buzoli, sobre assuntos recorrentes e de interesse de todas no período eleitoral, incluindo temas ligados especificamente à categoria, como o mercado de trabalho e a violência doméstica.

É o primeiro encontro do gênero nesta eleição e coincide com ações importantes no município, coordenadas pelo Ministério Público Estadual na criação de políticas específicas para o público feminino.

Empresárias, técnicas e de outros setores formaram o grupo de encontro “Da Casa do João”, que vem sendo usada para importantes reuniões políticas e de negócios nesta eleição. Discutiram propostas de criação de mecanismos para revitalizar questões estruturais nos bairros e no setor público com políticas municipais eficientes. João Carlos Krug é considerado, para moradores de vários bairros e o funcionalismo público municipal, o melhor prefeito da história de Chapadão do Sul.

Experiente e o gestor responsável pela colocação de Chapadão do Sul no “Top” do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), goza de muito prestigio junto às mulheres, categoria que sempre privilegiou em sua gestão. Segundo Krug, a retomada do diálogo na busca de soluções conjuntas será a marca de sua gestão a partir de janeiro, caso seja o prefeito.

Voltou a reforçar a necessidade de revitalização de vários setores da economia municipal, que passam pelo asfaltamento de todos os bairros, para melhorar a infraestrutura para os empresários locais e na atração de novos investimentos. Buscará novos empreendimentos para gerar emprego. Ainda dentro dos assuntos de interesse exclusivo das mulheres ele mostrou grande interesse pela criação de uma coordenadoria ou outro órgão específico para combater a violência doméstica ou qualquer tipo de preconceito contra elas.

