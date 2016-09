Mais um comício com multidão que ouviu as propostas de Walter Schlatter

Na noite desta terça-feira, 20 de setembro foi realizado mais um grande comício do candidato a Prefeito de Chapadão do Sul Walter Schlatter, de seu vice Bocalan e dos candidatos a vereador.

Mais uma vez, o Prefeito e candidato à reeleição, de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa, compareceu para pessoalmente reforçar o seu apoio e testemunho da capacidade administrativa e a esperança de dias melhores a Chapadão do Sul, que Walter Schlatter representa.

Waldeli lembrou da primeira vez que ele se candidatou, com a proposta de mudança para Costa Rica e chegou a ser humilhado pelos velhos políticos daquela cidade que não queriam deixar as “tetas” do poder público. As urnas e o tempo mostraram que ele estava certo e agora espera que Chapadão do Sul siga o exemplo e eleja um jovem empreendedor, empresário de sucesso e de família séria e idônea, para conduzir os novos rumos de Chapadão do Sul.

No palanque de Walter Schlatter estavam dois ex-prefeito, Edwino Shultz e Elo Ramiro Loeff, que foram referenciados como os dois prefeitos que deram início ao desenvolvimento de Chapadão do Sul e que estão ansiosos para a retomada do crescimento com responsabilidade.

Além dos dois ex-prefeito, os empresários Daniel Reuter, da Fazenda Campo Bom e Alberto Schlatter, pai de Walter, acompanhado dos outros filhos igualmente subiram ao palanque para mostrar à população, que lotou totalmente a rua, o apoio e confiança nos planos de Walter Schlatter.

Em seu discurso, Walter voltou a garantir que se eleito vai fazer uma política diferente, para economizar recursos e devolver à prefeitura a sua capacidade de investimentos com recursos próprios, de emendas dos deputados estaduais, federais e senadores.

Lembrou Walter que conta com apoio de todos os senadores, de vários deputados estaduais, inclusive do presidente da Assembleia Legislativa e de deputados federais de Mato Grosso do Sul. Eles já garantem que estão incluindo, já no orçamento para 2017, recursos para ajudar Chapadão do Sul. A promessa é de construção de até 200 casas populares por ano na cidade de Chapadão do Sul.

Walter voltou a garantir que não pretende usar carro oficial do gabinete, vai utilizar o recurso do veículo para aquisição de mais uma ambulância, ou outro veículo que seja importante para atendimento da população. Ele voltou a dizer também que vai abrir mão das diárias para viagens dentro do estado, mais uma forma de dar o exemplo aos demais servidores e de economia de recursos municipais. Esse foi o recado que Walter deixou para o fim da corrupção e do desperdício de recursos públicos. É a política séria, com responsabilidade fiscal, valorizando o servidor e o comércio local que vai devolver a esperança de investimentos.

Entre os benefícios que sua administração pode proporcionar citou os mais urgentes, como a total pavimentação das ruas, avenidas, fiscalização rigorosa na OS que administra a saúde e incentivo às indústrias e grandes empresas para o Município.

Ao final do comício, Walter Schlatter e os convidados desceram do palanque e foram recebidos com grande carinho pela população que estava ansiosa para ouvir as propostas para uma nova etapa da vida política e econômica para Chapadão do Sul.

Fonte: Assessoria do Candidato

