Ladrão morre ao reagir à abordagem policial e ser baleado em Caçu

Após um roubo acontecido na manhã desta terça-feira (20), na agencia da AGENFA de Caçu-GO, a Policia Militar começou a efetuar diligencias a fim de localizar os autores do furto. Não demorou muito para os policiais localizarem um suspeito por nome de Michael vendendo um botijão de gás. Indagado pela polícia, Michael confessou o crime, e denunciou que os produtos do furto estavam na casa de seu comparsa identificado como Valcir.

Os policiais se deslocaram até a residência do segundo acusado. No local o acusado se negou a abrir a porta da residência e começou a se alterar com os policiais, diante dos fatos os policiais não tiveram alternativa e arrombaram a porta da casa, Valcir se apossou de uma faca e se trancou no banheiro, ao invadirem o banheiro, o acusado partiu para cima dos policiais que diante da situação efetuaram disparos de arma de fogo contra Valcir que acabou vindo a óbito no local. Todos os envolvidos já possuem extensa ficha criminal.

O corpo de Valcir foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Quirinópolis. A Polícia Civil foi acionada e no local foram localizados os outros produtos do furto. O caso segue sob investigação.

Repórter JTI Mari

Comentários