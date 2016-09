Será realizado hoje a partir das 19 horas, o grande comício da Coligação Competência e Trabalho de João Carlos Krug e João Buzzoli.

O Comício ocorrerá na rua Lapa, entre a rua Curitiba e Marialva. Na oportunidade serão apresentadas as propostas da coligação, para o retorno do Desenvolvimento do município de Chapadão do Sul.

O Deputado estadual Paulo Corrêa, estará presente no Comício, além dos demais candidatos a vereadores da coligação.

Assessoria da coligação

Comentários