Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Procure começar o período com deliberação e propósito de conseguir tudo àquilo que deseja no plano amoroso e profissional. Se o sucesso deste período não for completo, terá um período de possibilidades para levar a bom termo seus objetivos.

TOURO – Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado, o fluxo será bom para negócios relacionados com metais e materiais para construção.

GÊMEOS – Bom período para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Terá um bom relacionamento com os pais. Êxito no amor.

CÂNCER – Momento favorável as suas transações financeiras e para comprar ou vender bens móveis e imóveis. Terá êxito também ao tratar de assuntos sociais e no lançamento de novas ideias profissionais.

LEÃO – Certas possibilidades de realização profissional que pareciam trazer bons resultados poderão ser adiadas. Os novos rumos da sua vida ganharão mais consistência e força, através da sua luta e das suas atitudes práticas.

VIRGEM – Livre sua mente das más intenções o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma boa dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com pessoas suspeitas e o desgaste da saúde com excessos.

LIBRA – Procure levar seus planos por um caminho seguro e tranquilo, pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito amoroso, em jogos, sorteios e na loteria. Boas notícias virão. A cor da sorte é branca.

ESCORPIÃO – Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre sua família. Imagine coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.

SAGITÁRIO – Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou dizer a seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica amarga. Problemas familiares. Tudo mudará para melhor.

CAPRICÓRNIO – Início de um novo ciclo anual na sua vida. Plena vitalidade física e confiança em si mesmo. Período favorável para desenvolver atividades que digam respeito as suas motivações mais profundas.

AQUÁRIO – Boas coisas deverão acontecer para você. Vênus oferece chance de conseguir realizar o que pretende principalmente às que vem planejando há tempos. Bom aos assuntos sentimentais e amorosos.

PEIXES – A influência astral lhe propícia contatos com pessoas importantes. Procure também, levar a paz aos mais necessitados lhe transmitindo mais otimismo e confiança. Bom para tentar na loteria.

