Heveicultura é destaque em evento marcado pelo o Sindicato Rural

Com objetivo de fortalecer o setor e estimular a atividade de heveicultura, o Sindicato Rural de Cassilândia promoverá, nesta quinta-feira (22), uma reunião com 25 produtores em atividade no município e região para discutir quais as principais demandas dos produtores rurais.

A iniciativa conta com apoio da Aprobat – Associação dos Produtores de Borracha de Aparecida do Taboado e Região, em funcionamento desde 2015. Segundo levantamento do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em 2014, os municípios sul-mato-grossenses com maior produção de borracha natural são: Aparecida do Taboado (112 toneladas), Cassilândia (70 toneladas) e Paranaíba (27 toneladas). Ao todo, o Estado produz aproximadamente duas mil toneladas da matéria-prima.

Na oportunidade, serão apresentadas aos convidados as ações disponibilizadas pelo Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural acerca de qualificações e assistência técnica. A informação foi divulgada pelo supervisor regional da região Leste, Vidal Subtil, que acrescentou: “Nosso objetivo é mostrar aos produtores a expertise da instituição no que diz respeito a cursos e orientação técnica, reforçando a importância de atrair novos investimentos para os municípios que já desenvolvam a atividade de heveicultura”, pontua.

Serviço – A reunião acontecerá no salão social do Sindicato Rural de Cassilândia, situado na Avenida Delegado Jair Antônio Fainer, 135, Jardim Campo Grande, a partir das 19h. Mais informações no telefone (67) 3596-1391.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sistema Famasul – Aline Oliveira

