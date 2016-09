Durante Operação, PMA de Coxim autua pescadores, inclusive de Itajá (GO)

Durante operação, a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Coxim autuou 10 pescadores, apreendeu 413 quilos de pescado, uma lancha, quatro barcos, quatro motores de popa e duas armas, nesta sexta-feira (16).

A operação reforça a fiscalização relativa à prevenção à pesca predatória em todo o Estado, devido a alguns cardumes que já começam a se formar em razão da proximidade do período de piracema.

Os policiais realizaram a fiscalização nos rios Correntes, Piquiri, São Lourenço e Paraguai. Como as regiões estão em locais muito distantes da áreas urbanas e são de difícil acesso, vários pescadores aproveitaram para praticar pesca predatória, por acharem que não serão pegos pela fiscalização. Porém, conforme os policiais a fiscalização preventiva, também tem prendido pescadores, que insistem em desrespeitar a lei na região.

No rio Piquiri, em uma região próxima ao pesqueiro do Bugio, quatro pescadores residentes em Ribeirão Preto-SP foram autuados por capturar 140 quilos de pescado, sendo vários exemplares abaixo da medida permitida pela legislação.

Eles também capturaram pescado acima da cota permitida, que é de 10 quilos mais um exemplar e cinco piranhas. Parte do pescado apreendido estava em um freezer, que também foi apreendido, assim como uma lancha com motor utilizada na pesca predatória.

Cada pescador foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.400. Eles responderão por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Com dois dos infratores também foram apreendidas uma espingarda calibre 22 e uma pistola calibre 380, sem documentação. Os dois responderão também por posse ilegal de arma, que prevê pena de um a três anos de detenção.

Na mesma região os policiais também apreenderam 200 quilos de pescado, com dois pescadores. Com os infratores, residentes em Itajá-GO também foram apreendidos dois barcos e dois motores de popa. Cada pescador foi autuado administrativamente e multado em R$ 4.800.

Na região do Porto Jofre, dois pescadores foram detidos com 49 quilos de pescado, sendo vários exemplares abaixo da medida permitida pela legislação e acima da cota permitida. O pescado foi apreendido e cada pescador, residente em Cuiabá foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.980.

Próximo ao pesqueiro Alvorada, dois pescadores, residentes em Cambé-PR foram detidos com 24 quilos de pescado fora da medida. Cada pescador foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.570.

Todos os infratores responderão por crime ambiental de pesca e armazenamento de produto da pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.

O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado. As equipes continuam na região. O Comando pretende manter os policiais no local, no sentido de prevenir a pesca predatória.

