Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Fábio e Manuela se aproximam. Krica e Cleyton se preparam para o chá de bebê de seus filhos. Martinha alerta Juliana sobre os sentimentos de Jabá. Caio insinua a Joana que Ricardo não é uma boa pessoa. Cleyton suspeita de que Rômulo tenha roubado sua carteira, e o rapaz decide deixar o hostel. Giovane questiona Gabriel sobre o noivado com Bárbara. Cleyton se desculpa com Rômulo. Joana conta à Tânia que Caio e Ricardo não são amigos.

SOL NASCENTE

Carolina acha graça da brincadeira de Ralf. Geppina e Gaetano se apavoram ao descobrir que Peppino e Hideo divulgaram suas fotos antigas em um site. Damasceno e Elisa seguem para Arraial do Sol Nascente. Milena sai escondida de Vittorio. Cesar mente para Alice sobre sua avó. Dora e Tiago descobrem que terão um bebê. Tanaka presenteia Mario por salvar a vida de Alice. Lenita e Vittorio se aproximam. Elisa e Damasceno avistam Geppina e Gaetano.

HAJA CORAÇÃO

Shirlei não esconde sua tristeza ao dizer a Cris que nunca ninguém a rejeitou como Vitória. Vitória avisa a Felipe que tem os seus motivos para não ter falado com Shirlei. Safira insinua que doará suas ações para quem for ao seu quarto durante a noite. Penélope comenta com Tamara que Beto terá que aceitar seu relacionamento com Henrique. Apolo confessa a Nair que jamais gostará de alguém como de Tancinha. Tamara conta a Penélope que está apaixonada. Felipe tem receio de que Shirlei desista dele por causa de Vitória. Lucrécia e Agilson percebem que Camila perdeu novamente a memória. Bruna descobre por Enéas que Camila teve amnésia novamente. Tito sofre ao ver Tancinha e Apolo brigando, foge e acaba sendo atropelado.

VELHO CHICO

Bento é preso e Beatriz culpa Luzia. Bento se recusa a falar sobre o dossiê com Santo. O advogado de Encarnação pede para conversar com a família dela. Santo confidencia a Beatriz que irá procurar por Martim. Bento afirma a Queiroz que se afastará das investigações. Iolanda deixa a mansão dos de Sá Ribeiro. Piedade confronta Afrânio.

JUSTIÇA

A emissora não divulgou o resumo do capítulo

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Frederica convence Luciana que a única coisa que deseja é ajudá-la, porém suas intenções são as piores. Frederica odeia tanto Estrela que faz até o impossível para que o juiz condene Victor Manuel, pois sabe que isso fará Estrela sofrer. Todos sentem que o juiz está propenso a condenação de Victor Manuel. Victor Manuel já tem arquitetado o plano para fugir caso o condenem. Mercedes está sem esperanças de que Victor seja absolvido. Oriana está preocupada com Santos e vai visitá-lo na vila. Oriana o encontra sujo, bêbado e totalmente sob influência de Coral. Santos só consegue pensar em Coral. Oriana conta a Santos que Coral tem um tumor inoperável. Santos não acredita e a responde que só acreditará nisso se ouvir dos lábios da própria Coral. Coral confirma. Frederica vai depor no julgamento e volta a dizer muitas mentiras, tudo para prejudicar Victor.

ABISMO DE PAIXÃO

Elisa percebe que Damião está com muita febre e o medica. Elisa descobre que Florência nunca esteve grávida e que já assinou seu divórcio com Damião. Damião entrega seu amuleto a Elisa, com muita paixão.

A GATA

Augusto se queixa com Lorena, pois o pai de Mônica o tratou com muita arrogância. Lorena e Augusto sabem que o casamento de Paulo com Mônica seria a única salvação para a sua família e a pouca vontade de Paulo em aceitar esse compromisso os desespera. Mônica, desolada, pergunta a Paulo se ele vai cancelar o casamento, Paulo responde que está muito confuso e prefere antes falar com Esmeralda. Paulo diz a Esmeralda que viu um vídeo onde Dona Rita confessa que os gêmeos são seus filhos.

CUMPLICES DE UM RESGATE

O prefeito manda os criminosos pararem de despejar veneno na mata para abafar a desconfiança criada em seus eleitores. Os criminosos pagam suborno para que o prefeito siga não proibindo eles de seguir com o trabalho ilegal. Vicente descobre que alguém mexeu em seu computador e vai atrás de indícios de quem tenha adulterado as informações de seu computador. Paola chega na mansão e se apresenta para Laura e Sandro. No escritório, Paola, sozinha, se revela Regina. A megera tira a peruca, fica ruiva e diz: “Lar, doce lar”. Tomas foi o mandante do assalto de Frederico. Priscila diz que se Safira continuar a sair com Arthur ela sairá da C1R e da gravadora.

NOVELA DA BAND

SILA

Esma perde o bebê. A família de Feride a vê com Abay e decide puni-la. Ayse diz a Sila que quer ir embora. Berzan e Boran se encaram e Sila fica furiosa. Esma culpa Sila pela perda do bebê.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Catarina está espantada diante de Almeida. Beatrice e Teresa tensas. Tia Joaquina observa, mas afastada. Miguel se adianta até Almeida e discutem sobre Esméria. Catarina olha para Miguel emocionada. Rosalinda discute com Urraca que está na praça, despejada. Rosalinda cospe no chão e Urraca se descontrola e voa em cima de Rosalinda e puxa seu cabelo e começam a se estapear. Tito Pardo conversa com Esméria que não quer mais saber da condessa. Catarina avança para cima de Almeida e ameaça que se ele não libertar Esméria ela o mata. Rosalinda e Urraca se estapeiam e rolam pelo chão. Loreto se aproxima e apita para que parem. Guilherme conversa com Quintiliano que continua sem conseguir falar. Urraca e Rosalinda entram na pensão. Gonzalinda está de olhos arregalados. Urraca agradece Rosalinda pela hospedagem. Tito Pardo orienta Catarina voltar outro dia para ver Esméria. Juliana pede que Catarina respeite o momento dela. Catarina faz que vai embora e Esméria entra e chama Catarina pelo nome de batismo. Elas se abraçam emocionadas. Filipa visita Átila e eles se beijam calorosamente. Tomás chega e Filipa se assusta, eles não se veem. Loreto vai até a pensão e entra no quarto. Urraca está na cama de Rosalinda completamente coberta. Loreto tira a farda e entra debaixo da coberta. Loreto agarra Urraca e grita ao ver que é Urraca. Loreto cai da cama e tenta fugir, Urraca corre atrás de Loreto pelo quarto, só de ceroulas. Rosalinda entra e depara com a situação. Tozé e Rebeca reagem com espanto do que ouvem de Catarina sobre Almeida não ter negociado a venda de Esméria. Miguel conversa com Teresa e pede que leve Juliana a festa que terá na vila, que é o dia em que vai tentar fugir. Urraca vem de dentro e ouve tudo. Dr. Pacheco orienta Guilherme tirar Quintiliano um pouco da cama e diz que ele está fora de perigo. Catarina está na câmara e Osório preso diz a Catarina que pode ajuda-la tirar Esméria das mãos de Almeida. Esméria está ansiosa diante de Maria Isabel que pensa que ela irá autorizar sua venda. Maria Isabel não deixa Esméria partir e Esméria ameaça que vai contar que foi ela que matou o coronel Custódio.

A TERRA PROMETIDA

Aruna diz que levará Adara para um local seguro. Gibar encontra Acsa cuidando de Otniel. Tobias luta para divertir Marek e Kalesi. Josué avisa que Salmon, Setur e Zaqueu são inocentes. O líder hebreu diz que alguém sabotou as espadas. Gibar se preocupa e trata Acsa com carinho. Melquias fica tenso ao descobrir a decisão de Josué. Livana encontra Maquir e diz que é preciso se afastar do rapaz. Enciumada, Kalesi ordena que Tupak encontre Raabe. Aruna apresenta Adara à Ioná. Maquir diz que precisa fugir com Livana. Ela se mostra insegura. Ioná diz que Aruna precisa se certificar sobre a identidade de Adara. Kalesi manda Tupak descobrir todas as informações sobre Raabe. Acã parabeniza os filhos pela sabotagem que resultou no acidente de Otniel. Adara conta sua versão para Ioná. Aruna se emociona ao lembrar da morte de Elieber. Josué e Eleazar falam sobre a circuncisão com Elói. O líder hebreu procura a família de Acã e avisa que sabotaram as espadas. Às escondidas, Raabe sai para levar comida para os Lagartos Gosmentos. Sem ser visto, Tupak a observa. Aruna se emociona com as palavras de Adara. Ansiosas, Léia e Samara vibram com o sucesso do plano. Quemuel diz sentir falta do filho. Na masmorra, Tobias se recorda de Chaia e fala com Zuma sobre seu ódio por Zaqueu. Aruna pede para Adara não deixar o acampamento. Ioná pede para a mulher provar que é mãe de Aruna. Nobá se enche de felicidade ao ver Raabe. Elidade pede para Maquir se afastar de Livana. Tirda e Haniel estranham o comportamento do rapaz. Raabe conversa com Nobá e diz ter a sensação de estar sendo seguida. Adara fala de uma marca de nascimento em Aruna e a moça se emociona pensando se tratar de sua mãe verdadeira. Emocionada, Aruna abraça Adara e a chama de mãe. Ioná avisa sobre o perigo de manter a mulher no acampamento. Raabe estranha a presença de Tupak na estalagem. Sama e Boã fazem planos com o bebê. O servo da rainha descobre que Raabe é uma prostituta. Ruth diz admirar o relacionamento de Sama e Boã. Kalesi fica furiosa ao saber que Sandor a trocou por uma prostituta. A rainha se recorda de Raabe. Ela pede para Tupak levá-la disfarçada à estalagem. Aruna diz que não pode permitir que Adara deixe o acampamento. Sama sente dores abdominais e Ruth a ampara. Aruna se abre com Ioná e diz temer que seu povo não a aceite. Tibar e Marek planejam o ataque ao acampamento hebreu. Tobias diz querer matar Zaqueu com as próprias mãos. Darda afirma que Sama precisa ficar na tenda hospital. Ruth se oferece para cuidar de Boã. Aruna diz que é melhor Adara fingir ser uma hebreia. Boã se surpreende ao ouvir Ruth dizer que ficará em sua tenda. Aruna conta para Ioná sobre o relacionamento secreto que vem mantendo com Josué. O líder hebreu encontra Quemuel e faz elogios à fé de Aruna. Adara se veste como uma hebreia. Léia e Samara fazem compras na tenda de Elias. Adara tranquiliza Aruna dizendo que se explicará para Quemuel e Léia. Aruna estranha o fato de Adara já conhecer Quemuel. Ruth conversa com Boã e diz gostar de alguém. Inocente, Aruna agradece por Adara ter ajudado Quemuel no deserto. Nobá diz que está na hora de escolher o novo líder dos Lagartos. Quemuel se surpreende ao ver Adara novamente. Disfarçada, Kalesi vai até a estalagem acompanhada de Tupak. Kalu propõe uma votação para a escolha do novo líder. Kalesi se irrita com o jeito atirado de Liora. Nobá é eleito o novo líder dos Lagartos Gosmentos. Adara pede para Quemuel não dizer nada a ninguém sobre sua verdadeira identidade. Sandor encontra Tibar e revela estar sendo rejeitado por uma mulher de Jericó. Nobá diz que os Lagartos devem deixar Jericó. Kalesi finalmente vê Raabe na estalagem. A rainha diz que a meretriz não perde por esperar. Léia e Samara se espantam ao se depararem com Adara na tenda. Aruna procura Josué e diz que está tudo terminado entre eles.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários