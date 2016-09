Com corpo do motorista ao lado, moradores saqueiam carga de bois

A carga do caminhão boiadeiro que despencou na Serra de Maracaju, no trecho em que há uma ribanceira na BR-060, em Nioaque – município localizado a 179 km de Campo Grande – foi saqueada logo após o acidente por moradores da região. Os bois que morreram no acidente foram carneado no local mesmo, com o motorista a poucos metros, morto.

Na foto, é possível ver diversas pessoas carneando os bois e saqueando a carga, já que não havia nenhum controle sobre ela. Poucos metros dali, onde os moradores da região faziam o saque, estava o corpo de Edson dos Santos, que morreu no acidente. A perícia ainda não tinha chego e ele estava descoberto – a imagem do corpo foi cortada da foto publicada. O acidente acontece na manhã desta terça-feira (20), após possível falha mecânica no veículo conduzido por Edson, um caminhão Mercedes Benz modelo L 1113, placas de Sidrolândia. Ele caiu de uma altura de 20 metros. Um passageiro que estava no caminhão, Weslen da Costa Silva, de 20 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi resgatado e levado para um hospital de Nioaque, sendo transferido em seguida para a Santa Casa de Campo Grande. Nas redes sociais, a foto dos moradores carneando os bois e saqueando a carga do caminhão já circula e é alvo de várias críticas, apontando falta de respeito e humanidade em quem participa da ação.

