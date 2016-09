Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza churrasco com bingo neste domingo

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul realiza no próximo domingo (25), churrasco com bingo, no CTG a partir das 11 horas (local).

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para o projeto Mãos à Obra que é a construção de sua sede própria.

Os convites para o churrasco estão sendo vendidos pelo valor de R$25,00 (crianças até seis anos não pagam), na Rede Feminina, com a Aline pelo cel. (67) 9 99821971 ou no dia do evento. As pessoas que forem ao churrasco levarem pratos e talheres.

O Fernando Manfred estará realizando um leilão de um espeto de carne assada, quem estiver interessado em dar lances entrar em contato com ele pelo cel. (67) 9 9828-9973.

Comentários