Novas vagas nas creches de Chapadão do Sul

A Secretaria de Educação de Chapadão do Sul divulgou novo edital com a reabertura de matrículas para os pais que necessitam deixar as crianças nas creches da rede municipal de ensino.

De acordo com o edital publicado na edição desta segunda-feira,19, do Diário Oficial do Município, as matrículas podem ser feitas até quinta-feira, dia 22, no horário das 7h ás 11h e das 13h ás 17h.

As vagas são:

CEIs: Pingo de Gente// Sibipiruna//Flamboyant nas salas de BERÇARIO, MATERNAL, JARDIM I e JARDIM II (horário parcial e/ou integral);

CEI: Sonho Meu nas salas de BERÇARIO, MATERNAL, JARDIM I e JARDIM II (horário integral);

Os pais devem procurar o CEI onde buscam a vaga munidos de documentos constantes no edital de reabertura de matrículas. CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL.

A relação das crianças selecionadas será publicada no Diário Oficial do Município

Assecom PMCS

