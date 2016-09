Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Melhora de saúde e das chances de sucesso geral. Haja com inteligência e com perícia, que conseguirá chegar onde pretende. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima.

TOURO – Evitar afobações e correrias será muito importante. Demonstre domínio sobre si próprio porque você vai passar por uma fase difícil. Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver problemas neste período.

GÊMEOS – Fluxo astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho rendoso. Mas, mediante uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

CÂNCER – Algumas perturbações passageiras na vida doméstica e depressão psíquica estão previstas para você neste momento. Haja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora das chances gerais. Visite seus amigos e parentes.

LEÃO – Procure não criar nenhum obstáculo no que se refere ao amor, pois a vida já é um quebra cabeças. Sua atitude poderá ser interpretada de mil maneiras. Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios.

VIRGEM – Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com outras pessoas, o trabalho e às confissões. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste período, para promover a sua elevação em todos os sentidos.

LIBRA – Alegre disposição mental as novas amizades e para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional e financeira e bastante êxito social também está previstos. Ótimo aos passeios e ao amor.

ESCORPIÃO – Momento propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam com prometê-lo. Não entre em conflito com filhos ou pais e pessoas que dizem ser amigas. Ótimo ao romance. Boa saúde.

SAGITÁRIO – Neste período, que lhe será promissor, haverá muita produção profissional e muita facilidade para arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas dificuldades financeiras. Excelente fase amorosa.

CAPRICÓRNIO – Não confie em pessoas estranhas e nas novas amizades que fizer. Por outro lado, conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de desejos, relacionados com o campo profissional. Êxito romântico e no contato com o sexo oposto.

AQUÁRIO – Pessoas conhecidas poderão livrá-lo de embaraços neste período, principalmente se forem do sexo oposto. Evite exagerar nas palavras. Dê mais atenção à sua família.

PEIXES – Talvez não consiga agora ou nestes próximos dias, gozar da inteira liberdade que necessita. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros, terá maior recompensa num futuro próximo.

