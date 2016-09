FAB encontra corpo de piloto em aeronave que despareceu no Pantanal

Equipes da FAB (Força Aérea Brasileira) encontraram o corpo do piloto, Marcos Xavier, que estava na aeronave desaparecida na tarde desta segunda-feira (19) depois de decolar do município de Miranda, distante 207 quilômetros de Campo Grande.

Uma aeronave do esquadrão Pelicano está no local para resgatar o corpo de Marcos Xavier. O piloto estava sozinho no bimotor, que seria de uso particular. Desde o fim da tarde desta segunda-feira (19) equipes de buscas estavam atrás da aeronave. O corpo do piloto vai ser levado para o IML (Instituto de Medicina Legal) de Miranda.

Na madrugada desta terça-feira (20), por volta da uma hora o bimotor foi localizado, mas por causa da pouca visibilidade não foi possível fazer o resgate. No início da manhã, uma equipe da FAB retornou ao local para o resgate de tripulantes do avião.

O sumiço

Um avião de pequeno porte desapareceu nesta segunda-feira (19) depois de decolar do município de Miranda, distante 207 quilômetros de Campo Grande, com destino à Capital, porém, minutos após decolar, desapareceu do radar da torre de controle.

Depois de o avião perder contato com a torre de controle, equipe com sete militares se deslocou para a região do município de Miranda, distante 207 quilômetros de Campo Grande. Os agentes estão sobrevoando a região em uma aeronave de busca e salvamento SC Amazonas. Dois militares utilizam equipamento de visão noturna.

Ainda não há confirmação oficial de quantas pessoas estariam na aeronave.

O avião que desapareceu é um bimotor com capacidade para seis pessoas e está registrado como propriedade de uma empresa de taxi aéreo do Estado.

