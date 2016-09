Equipes disputam hoje as finais do Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society

Após meses de intensa disputa, quatro equipes disputam hoje a final das séries B e A do IV Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society.

A Secretaria de Cultura de Esportes confirmou que os jogos acontecerão no campo de futebol society do Ginásio de Esportes, com início às 19 horas.

Os jogos serão:

Quantum Engenharia e Arquitetura x Resenha/Futevôlei

Valencia FC (foto) x Fazenda Campo Bom/RR Transportes/A Popular Esportes

Na noite de ontem, 19, aconteceram as disputas do 3º lugar das séries A e B.

Pela série B, o placar foi: AgroPantanal 00 x 02 Serralheria Mirim/+Farmais.

Já na série A, o troféu de terceiro lugar ficou com a equipe Coringa FC/Total Seguros/Cons.Silva que venceu no shoot out por 02 a 00 a equipe de Chapadão do Céu. No tempo normal de jogo o placar ficou empatado em 04 a 04.

Assecom PMCS

Comentários