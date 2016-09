Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Nanda aceita ser amiga de Rômulo. Juliana confessa para Bárbara que a ideia do grafite foi dela e pede que a irmã impeça a demissão de Lucas. Joana consegue provar que o grafite de Lucas é um sucesso entre os clientes da academia. Ricardo decide manter o emprego de Lucas. Tita questiona Bárbara sobre o pai de Joana. Jorjão sente ciúmes de Irene com Belloto. Caio desconfia quando Joana não aceita deixar a Forma por um emprego melhor. Nanda gosta de lutar com Rômulo. Tânia aconselha Joana a confrontar Ricardo e Caio.

SOL NASCENTE

Ralf ajuda Carolina, que o confunde com Mario. Mario resgata Alice e Wagner. Tanaka conhece Bernardo. Mario conversa com Chica sobre o suposto perigo que ameaça Alice. Milena discute com Vittorio, que a proíbe de sair de casa. Cesar é rude com o motorista de táxi e acaba abandonado no meio da estrada. Gaetano e Geppina aconselham Vittorio a se desculpar com Milena. Alice sai com Mario para dançar, e Carolina os observa. Carolina descobre que confundiu Ralf com Mario. Cesar chega à fazenda de Sinhá.

HAJA CORAÇÃO

Beto e Henrique brigam por causa de Penélope. Carol explica a Murilo que teme ser enviada para um abrigo. Penélope estranha que Beto tenha a chave da casa de Henrique. Camila acorda no momento em que Bruna tenta lhe aplicar uma substância. Shirlei se preocupa ao saber que Jéssica se encontrará com Vitória. Aparício e Fedora disputam as ações de Safira. Carmela incentiva Beto a demitir Henrique da Peripécia. Tamara vai à casa de Apolo e conhece Bia e Nicolas. Felipe apresenta Shirlei para Vitória, que a trata mal. Tamara insinua a Apolo que está se apaixonando por ele. Giovanni comemora que Camila despertou do coma. Lucrécia e Agilson percebem que Camila acordou com sua personalidade antiga.

VELHO CHICO

Luzia, Bento e Santo questionam Piedade sobre a conversa com Encarnação. Padre Benício vai ao encontro de Encarnação. Queiroz convence Carlos a poupar a vida de Bento. Luzia revela a Germano que Bento esconde algo da polícia. Germano pede que Bento confie nele. Iolanda anuncia a Afrânio que deixará a mansão.

JUSTIÇA

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

A acusação pede ao juiz que condene Victor Manuel a setenta anos de prisão, enquanto a defesa pede sua absolvição. Estrela insiste em gritar aos quatro ventos que é injusto condenar uma pessoa inocente e pede ao juiz que absolva Victor por falta de provas contundentes. Tilico está muito preocupado com seu “pai”. Cacilda segue tentando fazer com que Guilhermo diga a verdade, que foi ele quem matou Hernan, para que um inocente não tenha que pagar por um crime que não cometeu. Cacilda exclama que Guilhermo na verdade nunca mudou e segue sendo aquele homem que a violentou anos atrás. Finalmente, Estrela convence Guilhermo a dizer a verdade. Ele revela que tinha realmente a intenção de matar Hernan, mas não o fez. Estrela teme que condenem Victor Manuel. O advogado de defesa de Victor está apaixonado por Helena. Seguindo o conselho de Rosélia, Oriana “sequestra” Santos, mas acaba caindo e machucando a perna. Santos a leva a uma clínica. Moharidas, preocupado com as dores de cabeça de sua filha, vai ver Oswaldo e o diz que Catalina está morrendo. Mercedes diz a Estrelinha que irá se casar com Victor ainda que ele seja condenado, mas ela não sabe que Victor está planejando fugir para longe caso seja condenado. Chega a hora da declaração de Coral. Ela mente de para condenar Victor Manuel.

ABISMO DE PAIXÃO

Ramiro e Paulo discutem. Paulo diz a Ramiro que irá embora do povoado para sempre. Ramiro contrata uns homens para agredirem Paulo. Paloma propõe a avó que partam do povoado e comecem uma nova vida em algum outro canto. Ramona responde a neta que ainda que esteja muito distante, não deixará de amar Gael. Edmundo aconselha Padre Lupe a internar Almerinda, já que ela não está bem do coração.

A GATA

Jacira chama Paulo de covarde, que se casa com Mônica apenas por dinheiro e que não merece o amor de Esmeralda. Dona Rita discute com Inês. O Silencioso diz a Dona Rita que deve resistir e não dizer nada do que sabe a Esmeralda. Augusto dá um cheque a Paulo e diz que faz muito bem em se casar com uma rica herdeira. Paulo responde que não quer o dinheiro de Mônica, pois fará sua própria fortuna. Dona Rita pressente sua morte e decide revelar a Esmeralda que recebeu dinheiro de Augusto para ajudar a separá-la de Paulo. Ela diz ainda que Paulo a escreveu várias cartas que ela nunca recebeu, pois a caixa postal era direcionada a Augusto. Esmeralda diz que ela lhe fez muito mal. Dona Rita diz não querer morrer sem seu perdão. Esmeralda perdoa Dona Rita e diz que Paulo deveria confiar nela, e não acreditar no que os outros o disseram. Garrancho e seu bando seguem usando Inês para assaltar. Jacira diz a Paulo que tem algo a lhe dizer e, depois disso, ele poderá ter mais clareza para decidir se casa-se ou não com Mônica.

CUMPLICES DE UM RESGATE

O prefeito e avô de Sabrina diz que não é mais para ela, Matheus e Téo tocaram no assunto sobre a barraca ilegal com produtos tóxicos. Neuza acorda do desmaio. Matheus conta para o pai sobre o ocorrido e Luis decide ir averiguar. Manuela conta para Isabela que Joaquim lhe pediu em namoro, mas que ela ainda não conseguiu aceitar. Manuela confessa para a irmã que está com medo do primeiro beijo. Isabela diz que basta esperar o momento especial para que o primeiro beijo aconteça. Luis tira fotos dos frascos de veneno no galpão. Luis faz uma reunião no vilarejo dos Sonhos e revela a descobertas sobre o galpão que está contaminando a floresta. Frederico é assaltado no trânsito e tem roubado o envelope com dinheiro que Otávio mandou ele entregar em mãos no vilarejo. Vicente encontra no computador que utilizava na gravadora todas as transações que realizou, o que pode ajudar a provar sua inocência. Isabela diz que acha que o prefeito está envolvido com o crime do veneno. Paola conversa com Otávio no parque e tenta se aproximar do empresário. Rebeca liga para Otávio e diz que Frederico foi assaltado. Priscila recebe convite para ser a vocalista de uma nova banda teen.

NOVELA DA BAND

SILA

Ayse desiste de se casar com Hussein. Celil é seguido por um estranho. Feride sai com Abay para o seu primeiro dia de trabalho. Dilaver exige que Esma peça demissão da empresa, mas ela se nega. Esma sofre um acidente e vai para o hospital.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Catarina, Esméria e Osório tentam negociar a compra de escravas. Crisaldo anuncia a prisão de Osório. Osório corre e começa tiroteio entre Crisaldo, soldados e traficantes. Miguel foge com juliana em busca de proteção. Catarina tenta ajudar sua irmã Esméria que está amarrada. Juliana confirma que Osório estava envolvido com o rapto de Esméria. Almeida fica enfurecido com Urraca, Beatrice, Tia Joaquina e Gonzalina e pede que Urraca saia da sala. Beatrice impede. Rebeca reclama de Guilherme para Tozé. Filipa conversa com Bá Teixeira sobre Átila. Bá Teixeira diz que os dois formam um lindo casal. Catarina consegue se aproximar de Esméria e tem a ajuda de Sapião para desamarra-la. Catarina se emociona ao reencontrar Esméria e diz que são irmãs. Esméria cai desacordada nos braços de Catarina. Juliana e Miguel, escondidos, conversam. Miguel diz que prometeu a Almeida que ficaria longe de Juliana. Juliana diz que também prometeu a mesma coisa. Juliana diz a Miguel que não devem mais fugir, pois Maria Isabel está esperando um filho. Miguel se espanta. Belezinha diz à Dália que continuará a morar na casa pelo menos enquanto Miguel não acertar a situação com Urraca e com Almeida. Almeida expulsa Urraca de casa. Ela sai de lá humilhada. Gonzalina vai atrás com as trouxas. Juliana diz a Miguel que não podem ficar juntos. Loreto comemora a prisão de Osório e Genésio que estão sendo trazidos por Crisaldo para dentro da cela. Dona Urraca vai para a casa de Quintiliano. Filipa se assusta com a presença dela. Urraca diz que veio para ficar. Catarina diz à Esméria que ela não será mais escrava e que vão morar juntas como uma família. Esméria sai e deixa Catarina muito abalada. Filipa e Guilherme pressionam Genésio para saber se foi ele quem roubou a pepita de ouro. Esméria volta para a casa de Almeida. Maria Isabel pergunta se ela seguiu Miguel e também que não vai descansar enquanto não se vingar de Catarina. Guilherme chega em casa e se assusta com a presença de Urraca. Ele a coloca para fora de casa. Urraca acaba indo para a praça. Rosalinda não perde a oportunidade e vai falar com Urraca. Catarina vai na casa do Almeida para dizer que quer comprar Esméria. Almeida diz que ela não está à venda.

A TERRA PROMETIDA

Adara aproveita a ausência de Aruna e começa a roubar objetos na tenda de reuniões. Léia e Samara dão um saquinho de ouro para Adara pelo serviço prestado. Temendo qualquer problema, elas pedem para a mulher deixar o acampamento imediatamente. Enquanto se entrega nos braços de Kalesi, Sandor acaba chamando a rainha pelo nome de Raabe. Farduc encerra o expediente na estalagem. Raabe se recorda de Salmon. Otniel recupera a consciência e conversa com Salmon sobre a ida à Jericó. Tibar encontra com Sandor no palácio. Eles conversam sobre o poder de sedução das mulheres. Kalesi tenta esconder sua insatisfação para Marek. Raabe chega em sua casa e se lembra de Salmon. Ela diz para Milah que os hebreus logo chegarão em Jericó. Amanhece no acampamento hebreu. Aruna disfarça e diz que precisa sair antes do café da manhã. Samara afirma que ela irá procurar por Adara. Josué pede para falar em particular com Aruna, mas ela diz que precisa resolver um assunto importante. Rune se declara para Livana, mas ela o rejeita. Kalesi procura Merodaque para reclamar do feitiço feito. A rainha avisa que se Sandor não for dela, ele não será de ninguém. Nobá diz que é hora de escolher um novo líder para os Lagartos. Marek pede para Sandor trazer Tobias para uma luta. Samara e Léia conversam e são surpreendidas com a chegada de Josué. Samara e Léia conversam sobre Aruna e Josué. As vilãs são surpreendidas com a chegada do líder hebreu. Josué pede para falar com Quemuel e eles conversam sobre a circuncisão dos guerreiros de Israel. Gibar tenta encontrar com Acsa. Sandor e Grok chamam Tobias para lutar na sala do trono. Aruna diz que levará Adara para um local seguro. Gibar encontra Acsa cuidando de Otniel. Tobias luta para divertir Marek e Kalesi. Josué avisa que Salmon, Setur e Zaqueu são inocentes. O líder hebreu diz que alguém sabotou as espadas. Gibar se preocupa e trata Acsa com carinho. Melquias fica tenso ao descobrir a decisão de Josué. Livana encontra Maquir e diz que é preciso se afastar do rapaz. Enciumada, Kalesi ordena que Tupak encontre Raabe. Aruna apresenta Adara à Ioná. Maquir diz que precisa fugir com Livana. Ela se mostra insegura. Ioná diz que Aruna precisa se certificar sobre a identidade de Adara. Kalesi manda Tupak descobrir todas as informações sobre Raabe. Acã parabeniza os filhos pela sabotagem que resultou no acidente de Otniel. Adara conta sua versão para Ioná. Aruna se emociona ao lembrar da morte de Elieber. Josué e Eleazar falam sobre a circuncisão com Elói. O líder hebreu procura a família de Acã e avisa que sabotaram as espadas. Às escondidas, Raabe sai para levar comida para os Lagartos Gosmentos. Sem ser visto, Tupak a observa. Aruna se emociona com as palavras de Adara. Ansiosas, Léia e Samara vibram com o sucesso do plano. Quemuel diz sentir falta do filho. Na masmorra, Tobias se recorda de Chaia e fala com Zuma sobre seu ódio por Zaqueu. Aruna pede para Adara não deixar o acampamento. Ioná pede para a mulher provar que é mãe de Aruna. Nobá se enche de felicidade ao ver Raabe. Elidade pede para Maquir se afastar de Livana. Tirda e Haniel estranham o comportamento do rapaz. Raabe conversa com Nobá e diz ter a sensação de estar sendo seguida. Adara fala de uma marca de nascimento em Aruna e a moça se emociona pensando se tratar de sua mãe verdadeira.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

