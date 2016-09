Sorrisos e lagrimas, marcaram as homenagens preparada pela Patronagem do CTG, aos seus fundadores

As homenagens ocorreram neste domingo, durante a realização da tradição Costelão do CTG.

Toda a patronagem reunida, o Patrão Airton Aguiar e sua esposa, comandou a solenidade, que fez a entrega de uma lembrança em fórmula de uma Cuia desenhada em madeira, que simboliza o tradicionalismo e também a cuia de chimarrão, que há 30 anos atrás na fazenda do fundador Élio Rosim (in-memória), de onde 11 gaúchos, resolveram fundar do CTG.

Na tarde do domingo, receberam as homenagens: Antônio de Assunção, Ari Nogueira Nunes, Édio Batistti (in memoriam), representado pela esposa e filho, Elso Gilmar Bandeira, Júlio Alves Martins, Júlio Ivanir Pfeifer, Nerci Afonso Tonezzer, Sérgio dos Santos Kazmirczak. Não compareceram na homenagens os fundadores ou representantes de Euzébio Pozzer (in memoriam),Élio Vicente Rosin (in memoriam), Paulo Roberto Dias Batista.

