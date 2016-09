Rogério Graxa realiza caminhada com mais de 1500 pessoas

Na tarde do sábado 17, os candidatos Rogério Graxa e Cidão, realizaram pelas principais ruas da cidade uma caminhada, com seus simpatizantes da campanha.

A caminhada que teve a concentração na parte baixa da cidade, percorreu cerca de 4 km, pelas ruas da cidade, até o bairro Morada Nova, onde ocorreu a concentração, com a realização de discursos dos candidatos.

Chamou a atenção o grande número de simpatizantes, em torno de 1.500 pessoas, que enfrentaram o sol forte ao longo do percurso.

Atrás da caminhada cerca de 150 veículos e motos fizeram a passeata com buzinação, bandeiras, mostrando que a cada dia os candidatos, conquistam o apoio da população.

Todos os candidatos a vereadores, fizeram uso da palavra, e mais uma vez o candidato Graxa, reafirmou seu compromisso de administrar para o povo, elevando mais infraestrutura e qualidade de vida a sua população.

Rebateu as críticas feitas por um deputado estadual, que em palanque adversário, chamou de ladrão e vagabundo.

Rogério Graxa, durante sua fala falou dos investimentos que foram feitos no local durante sua gestão à frente da prefeitura, das obras realizada na cidade, do asfalto que hoje já atinge quase 70% de todo perímetro urbano, do seu compromisso em manter com dignidade a saúde, a educação e a segurança para a população.

Pediu à população que escolha o candidato que trabalha para a cidade e seus moradores, que escolham aqueles que querem o bem da população, aqueles que desejam o crescimento do município e, conclamou a todos para que juntos possam dar continuidade a mais 4 anos de progresso e desenvolvimento, elegendo o segundo melhor prefeito do estado.

