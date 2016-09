Menino morre ao cair dentro de uma fossa em Alto Taquari MT

O fato que chocou a população de Alto Taquari, aconteceu na tarde do ultimo sábado, quando um menino de aproximadamente 1 ano e mio de idade, ao atravessar perto de uma fossa em sua residência, escorregou e caiu dentro da mesma, de mais de 10 metros de profundidade.

Em seguida seu pai se atirou fossa a dentro mas nada pode fazer. Centenas de pessoas se mobilizaram no intuito de ajudar de alguma maneira a resgatar o menino com vida.

UM carro fossa esteve no local sugou os dejetos, mas foi mesmo com a ajuda de populares que o funcionário publico e cantor Nisssim, foi amarrado por uma corda e desceu até onde estava a vitima, mas infelizmente já sem vida.

O que não poderia ser diferente, as pais do menino entraram em desespero e comoveram toda população da cidade. as autoridades policiais civil e militar estiveram no local e acompanharam a tentava do resgate da vitima.

Fica aqui um alerta as autoridades ¨saneamento básico, principalmente esgoto não é luxo e sim uma necessidade¨para se evitar que acontecimentos lamentáveis como este não voltem a acontecer.

Comentários