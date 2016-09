Figueirão comemora seu 13° aniversário com muita festa, leilão e cavalgada

Entre os dias 24 e 25 se setembro, a cidade de Figueirão recebe uma programação diversificada com shows, leilões, cavalgada e almoço especial para celebrar seus 13 anos.

O público poderá desfrutar de dois dias de muita diversão para todos os estilos. Todas as famílias da cidade e região estão convidadas para a festa que contará com várias atividades o dia todo.

Programação

24 de setembro – Sábado

12 Horas – 2° Leilão Aniversário de Figueirão

Local: Recinto dos Leilões 3R

18 horas – Abertura da Feira Municipal / Abertura das Festividades das Bandas

Local: Salão aberto da Igreja Católica

20 horas – Show com Carlos Henrique & Juliano / Baile com o Grupo Trembão

Local: Salão aberto da Igreja Católica

Cerveja Skol a noite toda por apenas R$3,00.

25 de setembro – Domingo

08 horas – Cavalgada

Local: Saída da Subestação de Energia até o Clube do Laço Rancho dos Tropeiro

Obs.: será exigido para esse percurso um exame de anemia e mormo da tropa.

11 horas – Almoço com churrascada / Baile Carapé com Pedro & Evandro

Local: Clube do Laço Rancho dos Tropeiro

Mais informações

(67) 9 9654-8996 – Assuntos Gerais

(67) 9 8459-0431 – Helton / Cavalgada

Realização: CJR EVENTOS

Fonte: MS TODO DIA

Comentários