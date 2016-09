Faleceu nesta segunda-feira, 19 de setembro, em Campo Grande, mais um pioneiro de Chapadão do Sul, Protásio Vargas da Silva.

Protásio sofreu um enfarto e foi internado em Campo Grande no dia 1º de setembro, ainda com taxa do colesterol alta. Neste domingo (18) sofreu morte cerebral e hoje segunda-feira (19) foi anunciada a sua morte.

Protásio é antigo morador em Chapadão do Sul, humilde, discreto, mas de muitos amigos. Foi gerente da Fazenda Tonito, de Antônio Sperotto, já falecido e morava em Chapadão do Sul com sua família. Ele era viúvo, deixa filhos e duas netas.

Ainda não se tem informação sobre o horário da chegada do corpo a Chapadão do Sul, onde será sepultado.

Fonte: Jovemsulnews (Norbertino Angeli)

