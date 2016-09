Costelão e Domingueira com as Garotinhas de Ouro do CTG foi sucesso mais de 600 pessoas

O CTG Cultivando a Tradição, procura manter viva na alma o Tradicionalismo. Neste ano, a 30ª Semana Farroupilha do CTG, está sendo regada de sucesso. Como de costume, em Chapadão do Sul, são 10 de comemoração. Durante todas as noites ocorrem os jantares e apresentações culturais.

neste domingo, o CTG inovou e realizou um “Domingueira” dançante com ‘As Garotinhas de Ouro” e um Costelão, onde foram assados 35 costela ao Chão.

O público compareceu e mais de 600 pessoas, passaram o domingo no CTG, onde assistiram apresentações de danças, participaram de sorteios e foi um domingo para reencontro de pessoas e lembranças de muitas histórias.

Veja algumas fotos do domingo

