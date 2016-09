Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Caio disfarça para Bárbara seu interesse por Joana. Tita sente ciúmes de Ricardo com Tânia. Caio confessa para Joana que conheceu a mãe dela. Caio percebe quando Gabriel observa Joana. Juliana incita Lucas a grafitar a parede da academia. Joana sai com Caio, Gabriel e Giovane, e Bárbara se incomoda. Nanda afirma a Rômulo que não está pronta para se envolver com alguém. Ricardo ameaça demitir Lucas, que repreende Juliana. Caio revela a Bárbara que era amigo de Carmem.

SOL NASCENTE

Dora sente uma forte dor na barriga e Chica manda Tiago levar a esposa ao médico. Lenita vê Ralf pesquisando sobre o Japão. Yumi e Bernardo prestam socorro a Dora e Tiago. Peppino e Hideo criam um site para a padaria Pasta Pane com a história de Gaetano e Geppina e fotos antigas do casal. Elisa e Damasceno procuram por Filumina, nome verdadeiro de Geppina, no cemitério. O barco em que Alice está sofre uma pane. Damasceno descobre que a pessoa que ele procura é Geppina. Mario pega o barco de Chica para encontrar Alice.

HAJA CORAÇÃO

Fedora acusa Beto de traição por ele estar ao lado de Tancinha. Aparício tenta tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o estado de saúde de Camila. O médico avisa à família de Camila que a vida dela não está mais em perigo. Fedora se incomoda com o sucesso da cantina de Francesca e Tancinha. Carmela conta a Beto que Henrique está namorando Penélope e arma para que o publicitário flagre o amigo com sua mãe. Carol confessa a Murilo que Afonso morreu e que ela cuida sozinha dos irmãos. Bruna planeja atentar contra a vida de Camila no hospital. Beto flagra Henrique com Penélope.

VELHO CHICO

Dalva anuncia a Iolanda e Doninha que Encarnação desapareceu. Beatriz teme pela segurança de Bento. Encarnação implora o perdão de Piedade. Bento procura pistas sobre Martim e Queiroz é alertado. Luzia telefona para Bento e pede que ele volte pra casa. Iolanda se comove com o estado de Encarnação. Carlos jura vingança contra Miguel.

JUSTIÇA

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

A acusação pede ao juiz que condene Victor Manuel a setenta anos de prisão, enquanto a defesa pede sua absolvição. Estrela insiste em gritar aos quatro ventos que é injusto condenar uma pessoa inocente e pede ao juiz que absolva Victor por falta de provas contundentes. Tilico está muito preocupado com seu “pai”. Cacilda segue tentando fazer com que Guilhermo diga a verdade, que foi ele quem matou Hernan, para que um inocente não tenha que pagar por um crime que não cometeu. Cacilda exclama que Guilhermo na verdade nunca mudou e segue sendo aquele homem que a violentou anos atrás. Finalmente, Estrela convence Guilhermo a dizer a verdade. Ele revela que tinha realmente a intenção de matar Hernan, mas não o fez. Estrela teme que condenem Victor Manuel. O advogado de defesa de Victor está apaixonado por Helena. Seguindo o conselho de Rosélia, Oriana “sequestra” Santos, mas acaba caindo e machucando a perna. Santos a leva a uma clínica. Moharidas, preocupado com as dores de cabeça de sua filha, vai ver Oswaldo e o diz que Catalina está morrendo. Mercedes diz a Estrelinha que irá se casar com Victor ainda que ele seja condenado, mas ela não sabe que Victor está planejando fugir para longe caso seja condenado. Chega a hora da declaração de Coral. Ela mente de para condenar Victor Manuel.

ABISMO DE PAIXÃO

Ramiro e Paulo discutem. Paulo diz a Ramiro que irá embora do povoado para sempre. Ramiro contrata uns homens para agredirem Paulo. Paloma propõe a avó que partam do povoado e comecem uma nova vida em algum outro canto. Ramona responde a neta que ainda que esteja muito distante, não deixará de amar Gael. Edmundo aconselha Padre Lupe a internar Almerinda, já que ela não está bem do coração

A GATA

Mariano diz a Paulo que o protetor de Esmeralda esteve por muitos anos na prisão, e quem o condenou foi Augusto. Por isso, agora ele deseja se vingar e apenas Paulo poderia salvá-lo, se casando com Mônica. Paulo responde que não se casará com Mônica, pois jamais vai amá-la. Roberto e Eugenia tentam convencer Mônica a não se casar com Paulo, pois seus pais têm graves problemas. Mônica responde que só não se casaria com ele, caso o rapaz desistisse da relação. Mariano se sente culpado por estar incentivando Paulo a se casar com Mônica. Chorando, Esmeralda pede ao Silencioso que impeça Paulo de se casar com Mônica. Silencioso pede que Esmeralda confie nele.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Sabrina diz que viu homens em uma barraca com veneno próximo do rio, na floresta. Dóris está com intoxicação após beber a água. André conversa com Felipe e Julia sobre Benjamim ter assinado contrato com a gravadora concorrente da Dó-Ré-Music. Os dois dizem que aceitam André de volta como baixista da C1R. O garoto explica que a dona da gravadora, Paola, é “boazinha” e liberará ele dos compromissos assinados no contrato. Tomas conversa com Taisa sobre fazer algo para tirar Frederico de seu caminho na On-Enterprise. Joaquim vai até o vilarejo para conversar com Manuela. O guitarrista pede desculpa por não ter lhe tratado bem nos últimos dias. Nico se despede de sua paixão, a jornalista Alegra. Fiorina e Nina discutem durante a prova do vestido de noiva de Helena. Paola diz que não vai liberar André. Isabela e Raul fazem uma reunião com uma representante de Paola, que quer alugar a mansão da menina. A garota diz que a exigência é de que não se pode alterar nada na casa e que Sandro e Laura permanecem trabalhando no local. Joaquim pede Manuela e namoro. A garota fica empolgada e aceita. Os dois estão prestes a se beijar, quando Dóris aparece e os assusta. Dóris não passa bem e desmaia. Ermínio vê o Pastor Augusto conversando com a Professora Flavia e, com ciúme, agride o Pastor. Matheus, Téo e Sabrina são perseguidos pelos criminosos do galpão da mata. Nilza passa mal enquanto fala com Omar, que se preocupa com o desmaio da mãe.

NOVELA DA BAND

SILA

Boran impede Zeliha de atirar em Berzan. Dilaver descobre que Ceren mudou o rumo do julgamento. Feride consegue um emprego na empresa de Abay. Ceren abandona Dilaver. Boran conta a Sila que a testemunha mudou o depoimento contra Berzan.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Loreto está surpreso diante de Juliana e Catarina. Catarina conta como descobriu tudo e Juliana se comove. Osório arrasta Esméria diante dos compradores de escravos que a examinam enquanto Esméria se desespera. Miguel acorda Urraca com tapinhas no rosto, ela briga, esbraveja e Miguel diz ela pode ficar na casa de Nestor. Batidas na porta, Sapião abre é vê Juliana e Catarina que pedem ajuda. Urraca aproveita a oportunidade e implora que Catarina lhe ajude. Miguel também se dispõe a ir até o esconderijo. Juliana explica a Sapião que Esméria é irmã de Catarina. Miguel e Sapião saem rapidamente com elas. Esméria consegue tirar a venda com as mãos amarradas e disfarça e afrouxa as cordas das mãos e dos pés sem ser vista por Osório. Ela vai correr, mas Osório logo percebe e corre atrás dela, mas ele a alcança novamente. Guilherme conversa com um capitão do mato sobre Genésio e oferece uma recompensa para quem captura-lo. Urraca está com a trouxa na mão. Petúnia briga com Rosalinda que não recebeu o valor pelo leilão. Tia Joaquina conversa com Maria Isabel que Esméria continua sumida. Maria Isabel começa a sentir sua falta. Sapião acaba sendo capturado pelos capitães que procuram por Genésio. Miguel, Juliana e Catarina continuam a busca por Esméria e se preocupam com Genésio que se separou. Sapião luta com os homens e Miguel aparece, eles correm. Urraca está diante de Beatrice, que parece surpresa. Gonzalina carrega as trouxas de Urraca. Beatrice aceita Urraca no engenho e ela já se acomoda no sofá. Maria Isabel sente dor e procura se mexer um pouco na cama. Miguel e os demais avistam o local da venda de escravos. Juliana avista Esméria mais afastada, amarrada. Catarina grita que não pode leva-la e Osório se espanta, assim como Esméria que olha para trás e parece reconhecer Catarina.

A TERRA PROMETIDA

Samara e Léia conversam sobre Aruna e Josué. As vilãs são surpreendidas com a chegada do líder hebreu. Josué pede para falar com Quemuel e eles conversam sobre a circuncisão dos guerreiros de Israel. Gibar tenta encontrar com Acsa. Sandor e Grok chamam Tobias para lutar na sala do trono. Aruna diz que levará Adara para um local seguro. Gibar encontra Acsa cuidando de Otniel. Tobias luta para divertir Marek e Kalesi. Josué avisa que Salmon, Setur e Zaqueu são inocentes. O líder hebreu diz que alguém sabotou as espadas. Gibar se preocupa e trata Acsa com carinho. Melquias fica tenso ao descobrir a decisão de Josué. Livana encontra Maquir e diz que é preciso se afastar do rapaz. Enciumada, Kalesi ordena que Tupak encontre Raabe. Aruna apresenta Adara à Ioná. Maquir diz que precisa fugir com Livana. Ela se mostra insegura. Ioná diz que Aruna precisa se certificar sobre a identidade de Adara. Kalesi manda Tupak descobrir todas as informações sobre Raabe. Acã parabeniza os filhos pela sabotagem que resultou no acidente de Otniel. Adara conta sua versão para Ioná. Aruna se emociona ao lembrar da morte de Elieber. Josué e Eleazar falam sobre a circuncisão com Elói. O líder hebreu procura a família de Acã e avisa que sabotaram as espadas. Às escondidas, Raabe sai para levar comida para os Lagartos Gosmentos. Sem ser visto, Tupak a observa. Aruna se emociona com as palavras de Adara. Ansiosas, Léia e Samara vibram com o sucesso do plano. Quemuel diz sentir falta do filho. Na masmorra, Tobias se recorda de Chaia e fala com Zuma sobre seu ódio por Zaqueu. Aruna pede para Adara não deixar o acampamento. Ioná pede para a mulher provar que é mãe de Aruna. Nobá se enche de felicidade ao ver Raabe. Elidade pede para Maquir se afastar de Livana. Tirda e Haniel estranham o comportamento do rapaz. Raabe conversa com Nobá e diz ter a sensação de estar sendo seguida. Adara fala de uma marca de nascimento em Aruna e a moça se emociona pensando se tratar de sua mãe verdadeira.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

