Começam hoje as finais do Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society.

Secretaria de Cultura e Esportes confirmou para hoje, 19, a disputa dos jogos finais do IV Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society.

Hoje, a partir das 19 horas, no campo de society do Ginásio de Esportes, acontecem as disputas do 3º lugar das séries B e A.

Veja abaixo a tabela para hoje:

19 horas – AgroPantanal x Serralheria Mirim/+Farmais

20 horas – Coringa FC/Total Seguros/Cons.Silva x Chapadão do Céu.

Na terça-feira, também às 19 horas no campo de society do Ginásio de Esportes, acontecerão as aguardas finais das séries B e A.

Os jogos serão:

Quantum Engenharia e Arquitetura x Resenha/Futevôlei

Valencia FC x Fazenda Campo Bom/RR Transportes/A Popular Esportes

Haverá também intensa disputa pelos títulos de artilheiros das séries B e A.

Na série B, Mariozan (Mario), da Resenha/Futevôlei está na frente com 10 gols. O segundo é Jeferson, da Quantum Engenharia com 06 gols.

Na série A, o artilheiro até agora é Rosivaldo (Valtinho), do Valencia FC com 09 gols. Também na disputa está Adelson, do Coringa FC com 07 gols.

