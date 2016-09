Chapadão do Sul terá etapa de tênis no fim de semana; inscrições terminam amanhã

Termina na terça-feira (20) o prazo para que os tenistas se inscrevam na 5ª etapa do Circuito Nacional Tênis Para Todos, que acontecerá entre os dias 23 e 25 de setembro em Chapadão do Sul, distante 321 km de Campo Grande.

Podem participar atletas da categorias do G3 (11, 12,14,16 e 18 anos), pelos naipes masculino e feminino. Os tenistas pontuarão no ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e no estadual da FTMS (Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul), para filiados com a anuidade em dia.

A inscrição pode ser realizada no site tênis integrado. Filiados da FTMS pagam R$70 em uma inscrição e R$105 em duas. Atletas não filiados pagam R$80 e R$120, respectivamente.

Além da categoria G3, estão disponíveis inscrições para a classe livre masculina e feminina, feminino damas, duplas livres, pré-veterano A e B, tennis 10s masculino e feminino. As vagas são limitadas.

Campo Grande News

