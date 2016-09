Campanha Nacional de Multivacinação em Chapadão do Sul será de 19 a 30 de setembro

De 19 a 30 de Setembro, vai acontecer nos postos de saúde( ESF’s – Estratégias de saúde da Família) a Campanha Nacional de Multivacinação para as Crianças menores de 5 anos, e de 9 a menores de 15 anos de idade.

Serão disponibilizados 14 tipos de vacinas para as crianças e cinco para os adolescentes que atuam na prevenção de infecções e doenças como HPV, tétano, pneumonia, coqueluche, meningite, poliomielite, febre amarela, caxumba, sarampo e rubéola. Crianças e adolescentes vão receber as vacinas de acordo com o histórico vacinal de cada uma. Por isso é importante ir às unidades de saúdes com carteira de vacinação.

A multivacinação é uma estratégia onde em um curto intervalo de tempo são oferecidas à população várias vacinas, a fim de aprimorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços de saúde. Dessa forma é fundamental que a continuidade das campanhas de multivacinação contribua na erradicação e redução da incidência das doenças imunopreveníveis no Brasil. Participam todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), com a participação das Secretarias de Estado de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e Ministério da Saúde.

Informativo:

Leve seus filhos menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 anos até uma Unidades de Saúde de Chapadão do Sul.

Horário das 07h às 11h e 13h às 17h MS.

No sábado dia 24/09, no horário 08h às 17h.

Postos de Vacinação:

– ESF Saúde Lar

Endereço: Rua Campo Grande, 585 – Parque União

– ESF Flamboyant

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 60 – Bairro Flamboyant

– ESF Central

Endereço: Rua Dez, 443 – Centro

– ESF Sibipiruna

Endereço: Av. Rio Grande do Norte, 866 – Bairro Sibipiruna

– ESF Esperança / Planalto

Endereço: Rua J, 180 – Bairro Esperança

