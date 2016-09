O CTG – Cultivando a Tradição, promove neste domingo dia 18, o seu tradicional Churrasco em comemoração aos 30 anos de sua fundação, com 30 Costelão assado ao chão e cupim.

O churrasco terá como aperitivo, uma domingueira dançante, com a partição das meninas As Garotinhas de Ouro e suas acordeons.

Será um grande show musical, com as meninas consideradas uma das melhores gaiteiras do País.

O Valor do churrasco e o show é de 25 reais por pessoa.

