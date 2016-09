Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – As divergências e críticas frequentes deverão ser evitadas, juntamente com as ações violentas. Terá sucesso financeiro, profissional, social e bastante felicidade, na vida sentimental e amorosa.

TOURO – Período que lhe promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Para que tudo saia conforme suas pretensões haja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo. Feliz resultado em associações.

GÊMEOS – Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Saiba, pois, que devido à influência de Júpiter você estará predisposto para isso. Ótimo para tratar de seu casamento e do trabalho. O trabalho, apesar das dificuldades normais, está indo bem. Neste setor, use a sua intuição para que tudo vá cada vez melhor.

CÂNCER – Agora você lucrará em negócios imobiliários, pelo esforço no trabalho e no emprego de suas economias em fundos públicos. Os transportes, as mudanças estão favorecidas.

LEÃO – Momento muito bom para você. Entender-se-á perfeitamente com usa família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro.

VIRGEM – Fase em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental, se divertindo passeando e conhecendo novas coisas à noite. Excelente ao trabalho.

LIBRA – Fase das mais afortunadas receberá boas propostas de negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus sonhos, anseios e desejos, e viverá momento feliz ao lado da pessoa amada e dos familiares.

ESCORPIÃO – Período em que terá sucesso, em negócios relacionados com construções. Algum aborrecimento passageiro poderá ser esperado, em seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo. Algumas dificuldades domésticas.

SAGITÁRIO – Evite a falta de persistência e dê continuidade nos empreendimentos ou negócios, que conseguirá bons resultados neste momento. Bom para tratar com pessoas importantes ao seu progresso.

CAPRICÓRNIO – Signo da ação será o mais favorecido agora. Tudo isso, se deve a magnífica influência de Vênus e de Mercúrio. Portanto, haverá paz em todos os setores de sua vida.

AQUÁRIO – Deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES – Com otimismo e entusiasmo, você consegue ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com pessoas desconhecidas. Tenha cautela.

