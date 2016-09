Neste sábado teremos dois eventos marcantes no CTG- Cultivando a Tradição, em comemoração a 3ºª Semana Farroupilha.

As 12 horas, será servido a Feijoada, prepara especialmente pela equipe das Prendas do CTG.

As 19horas, será realizada a Missa Crioula, no salão social do CTG.

Amanhã a festa maior o grande churrasco, com 30 Costelão e cupim, acompanhado do show das Garotinhas de Ouro, do Rio Grande do Sul.

