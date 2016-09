Costa Rica está entre as cidades mais seguras do Estado para se morar

A coluna Em Pauta do site Campo Grande News, assinada por Mário Sérgio Lorenzetto, trouxe no último dia 10 de setembro o artigo: Cresce número de homicídios por arma de fogo, que mesmo com o título negativo, enalteceu em seu conteúdo que Costa Rica – MS está entre as cidades mais seguras do Estado de Mato Grosso do Sul, Clique Aqui e confira na íntegra a publicação.