Tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva assume a 4ª Cia da PM de Chapadão do Sul

A 4ª Cia da Policia Militar de Chapadão do Sul, está sob o novo comando do Tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva.

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), solenidade de troca de comando da 4 CIA Independente da Policia Militar em Chapadão do Sul. A troca de comando aconteceu no auditório da Fachasul, com a presença de várias autoridades. Esteve presente o comandante geral da PM no estado o Coronel Jorge Edgard Júdice Teixeira representando o Governador do Estado, o Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar e o Comandante da CPA II o Tenente Coronel PM Adão Rosa dos Santos Gomes e outras Autoridades civis e militares acompanharam a posse.

No ato, deixou o comando, após um ano e oito meses, o Tenente Coronel Mussi, e assumiu o comando, Tenente Coronel Marcos do Nascimento que vem da cidade de Aquidauana.

Mussi iniciou seu discurso de despedida, agradecendo a Deus e sua família e os comandantes por der dado o privilégio de comandar a 4ª Cia da Policia Militar de Chapadão do Sul.

Mussi destacou algumas de suas conquistas no período que esteve à frente do comando. Ele falou que quando chegou em Chapadão do Sul a população clamava por socorro pelo alto número de ocorrência criminais. Deu nova formato para o COB (Comando Operacional do Bolsão), reativação do PROERD, estruturou a PM que pertence a 4ª Cia, a união do efetivo, o aumento viatura área urbana e teve momento que teve três viaturas ao mesmo tempo em patrulhamento na cidade, o aumento de prisões e fechamento de bocas de fumos, graças à parceria com empresários do município uma viatura não ficava mais que sete dias parada para consertos. Finalizou seu discurso desejando sorte ao novo comando e fez uma oração.

Logo após o Tenente Coronel Adão Rosa leu a carta de elogio para Mussi, e houve o ato de troca de comando.

O novo comandante da PM, Marcos do Nascimento Silva tem a formação acadêmica e dono de um excelente currículo que lhe conferiu destaque do comando da PM no estado e região.

CURRÍCULO – Foi subcomandante do comando de policiamento da área 3 (Aquidauna) / Juiz Militar no Conselho Permanente na Auditoria Militar na instrução e julgamento em processos em desfavor de PMs / Comandante de Pelotões e da 1ª Companhia da PM Imbirussú do 1º BPM / Subcomandante e Chefe da Secção de Operações do batalhão de Polícia Militar de Trânsito / Comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana / Comandante da 1ª Companhia do 7º BPM (Anastácio) / Subcomandante do 7º Batalhão de Polícia Militar / Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana / Responsável por Inquéritos Policiais Militares, Sindicâncias, Inquéritos Técnicos e escrivão e ainda tem outros vários cursos.

