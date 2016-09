Mais de 2 mil pessoas consagram a campanha de Walter Schlatter e Bocalan em comício no Bairro Esperança.

Ontem, 15 de setembro, o candidato a Prefeito Walter Schlatter, seu vice Bocalan e os candidatos a vereador da coligação “Trabalho e Honestidade por Chapadão do Sul”, participaram de uma grande comício no Bairro Esperança. O que era para ser reunião aberta acabou virando comício pela quantidade de gente que se aglomerou no local. A organização estava prevendo uma apresentação para 400 pessoas e mais de 2.000 pessoas foram para a avenida E.

Estiveram presentes no palco declarando apoio à candidatura de Walter e Bocalan o ex-prefeito Edwino Schultz, o Prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa e a presidente de bairro Esperança, Valeria Asmann . Diversos moradores e famílias dos Bairros Planalto, Esperança e outros bairros da região foram prestigiar e ouvir as propostas de Walter para Chapadão do Sul.

Walter afirmou: “Vou abrir mão de todas as diárias e despesas de viagens dentro do estado, e os carros oficiais do prefeito irei vender e com esse dinheiro reverter para quem realmente precisa. ” As pessoas presentes foram a loucura com essa afirmação, e gritavam palavras de apoio como: “É isso mesmo meu Prefeito”, “Ótimo exemplo para todos”.

O prefeito de Costa Rica, Waldeli, afirmou em seu discurso: “Temos que ter uma parceria entre prefeitos para conseguirmos alavancar mais a nossa região. Walter e Bocalan podem contar comigo vou ajudar no que for preciso para que Chapadão do Sul volte a ter futuro. ”

Após o término dos discursos as pessoas esperaram para poder conhecer e conversar com Walter e Bocalan, os candidatos desceram do palco e foram até a população, recebidos com muito carinho e com várias declarações de votos encerraram a noite de ontem.

Assessoria – Lauanne Araujo

