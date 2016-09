Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Neste período, você será beneficiado em questões comerciais e na solução que deseja para um problema profissional. Por outro lado, procure não perder de vista seus principais objetivos financeiros.

TOURO – Alguém de sua família ou de sua amizade poderá perturbá-lo nesta fase. Pense positivamente, pois muitas serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social.

GÊMEOS – Seu forte magnetismo pessoal agora deverá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Novas e duradouras amizades também estão previstas. Êxito em trabalhos manuais. Neutro no amor.

CÂNCER – Momento em que poderá obter os resultados pretendidos em seu campo profissional, devido ao bom fluxo da lua. Pode, também, iniciar negócios, viajar e tratar e tratar de assuntos pessoais que será bem sucedido. Boas notícias.

LEÃO – Ótimo período para tratar com pessoas de alta posição, com políticos e personalidades do governo. Lucrará nos negócios relacionados com navegação e no comércio de atacadista.

VIRGEM – Fase em que enfrentará algumas dificuldades impostas por parentes, familiares e vizinhos. Não se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vencedor. Bom ao casamento ou união.

LIBRA – Fase de forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto às altas personalidades da sua comunidade. O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende no trabalho.

ESCORPIÃO – Período em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Êxito religioso. Procure distrair-se mais. Mantenha um pensamento sempre positivo.

SAGITÁRIO – Fase em que se não precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em problemas. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito.

CAPRICÓRNIO – Momento dos mais felizes para os casados e para as coisas que estão ligadas ao seu coração. Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto e elevação social através da influência das pessoas conhecidas.

AQUÁRIO – Período de boa influência astral, para o casamento ou união, namoro, novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com os inimigos declarados.

PEIXES – O fluxo astral poderá ajudá-lo, surpreendentemente, no transcorrer do período. Tudo se resolverá da melhor forma possível e com perspectivas das melhores. Lucros e vantagens. Momento neutro para o amor.

