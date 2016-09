Famoso por humilhar clientes e ter amantes, comerciante é executado em MS

Dono de bar, Ismael Antônio da Silva, 46 anos, foi executado a tiros, na noite de ontem. O crime ocorreu na frente da casa onde ele morava, na Rua Manoel Pereira de Souza, no Bairro Los Angeles, região sul de Campo Grande. Testemunhas disseram para policiais que o comerciante era famoso por destratar e humilhar clientes no estabelecimento do qual era dono. Além disso, tinha amantes e agredia a esposa com rotina. Investigadores apuram se o crime pode ter sido motivado por acerto de contas.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a companheira de Ismael declarou que no começo da noite ele saiu de motocicleta, dizendo que iria até o bar de amigo para cobrar dívida. Momentos depois o comerciante retornou e, enquanto esperava a esposa pegar chave para abrir o portão, foi alvo de atirador.

A mulher relatou que saiu correndo ao ouvir tiros e se deparou com o marido baleado debaixo da moto que conduzia. O pistoleiro fez quatro disparos e a polícia não divulgou quantos atingiram a vítima.

Testemunha que estava perto da casa, onde Ismael também tinha bar, relatou que 15 minutos antes de o crime ocorrer, grupo de quatro ou cinco rapazes passou e fez disparo de arma de fogo. Ainda conforme a declaração, o atirador teria se escondido atrás de muro. Momentos depois, houve roubo de bicicleta na região e policiais acreditam tenha sido o autor dos disparos para fugir.

Não há suspeita de autoria e motivação do assassinato. Pessoas disseram para policiais que o comerciante era agressivo e humilhava clientes no bar do qual era dono. Também contaram que Ismael tinha amantes e agredia a esposa. O caso está sob investigação.

Correio do Estado

