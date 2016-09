Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tânia aconselha Joana. Lucas disfarça a satisfação ao descobrir que Juliana esnobou Jabá. Giovane questiona Gabriel sobre os sentimentos dele por Bárbara. Manuela percebe o interesse de Joana por Caio. Rômulo afirma a Nanda que se afastará dela. Jéssica se irrita com Belloto. Por ciúmes, Tita interrompe o almoço de Ricardo e Tânia. Bárbara questiona Caio sobre Joana.

SOL NASCENTE

Alice sente raiva de Mario e Cesar tenta esconder sua satisfação. Mario teme que Vittorio e Gaetano não acreditem que é inocente. Cesar manipula Alice contra Mario. Carolina e Cesar passam a noite juntos. Patrick comenta com Ana sobre sua desconfiança a respeito da presença da enteada na pousada. Tanaka e Mieko aprovam o envolvimento de Alice com Cesar. Cesar revela parte de seus planos para Carolina. Chica tenta animar as caiçaras. Ralf rouba um beijo de Hirô. Yumi se encontra com Bernardo na galeria onde fará sua exposição. Cesar vai com Alice ao Rota 94 e Mario insiste em falar com a amiga.

HAJA CORAÇÃO

Beto afirma a Tancinha que o amor que sente por ela o transformou. Apolo e Tamara passam a noite juntos. Adônis revela a Shirlei que está apaixonado por ela. Cris e Felipe presumem que Vitória não aceitará Shirlei como namorada do filho. Camila sofre um golpe e tenta fugir, mas acaba desmaiando. Rebeca janta com Agilson, que diz que está apaixonado por ela. Francesca acredita ter visto Guido. Tancinha flagra Apolo e Tamara se beijando.

VELHO CHICO

Encarnação ouve o apito do barco do Gaiola Encantado e vai até o rio. Encarnação manda Cícero executar Bento e Dalva fica aflita. Miguel procura por Martim pela cidade e Bento e Chico Criatura o ajudam. Queiroz alerta Carlos que Martim está sendo procurado por todos. Padre Benício decide voltar a falar com Encarnação. Bento encontra Cícero em sua casa.

JUSTIÇA

Maurício registra um depoimento de Vânia. Antenor se diverte na boate com Mayara. Celso manda Kellen sair de seu quarto. Vânia se insinua para Maurício na frente de Antenor, que a ignora. Kellen vê Mayara e Rose juntas e fica furiosa. Durante um debate, o registro feito por Lucy é exibido e Antenor se desespera. Vânia tenta falar com Maurício e se preocupa com sua segurança. Maurício assiste ao debate na televisão.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Cacilda está convencida de que Guilhermo matou Hernán, e de que deixará que condenem Victor Manuel por seu crime. Guilhermo ouve tudo e só se afasta de Cacilda, mas não se defende. Moharidas e Tilico vão comprar uma roupa para que Moharidas vá ao julgamento de Victor Manuel. Moharidas se distrai e Tilico se perde, porém é por apenas um instante, pois logo o garoto avista o avô e volta pra perto dele. Por fim, Estrela inaugura o hospital em Praia Escondida e promete a toda gente que logo terão uma escola e um restaurante. Oriana também informa que logo terão uma casa para anciãos. Leon e Coral estão fazendo planos e brindam a possível vitória que terão com a condenação de Victor Manuel. Simona flerta com Leon. Chega o dia do julgamento de Victor Manuel e todos que o amam estão apreensivos.

ABISMO DE PAIXÃO

Ramiro viaja para visitar um doutor, já que não suporta mais as fortes dores de cabeça que vem sentindo. O doutor Miguel realiza exames e diz que é impossível operá-lo, já que uma possível intervenção só deixaria as coisas ainda piores. Ele terá que conviver com essas dores pelo resto da vida. Betânia se desespera ao ouvir de Sabrina seu desejo de se tornar voluntária em causas humanitárias na África. Edmundo tenta explicar o que ocorreu com Carmem a Betânia, mas ela pede que ele vá embora, pois não quer saber mais nada dele. Elisa cela o cavalo de Damião e tenta fugir. Damião grita desesperado para que ela não o abandone. Gael adverte Lucio que se vingará de Damião sem a ajuda da polícia. Lucio diz a Gael que se Elisa o ama, jamais estará com Damião. Carmem, por telefone, diz a Almerinda que a história se repete, e um Arango novamente foge com uma Bouvier. Almerinda desmaia. Paloma diz a Edmundo que irá embora do povoado, e deixará Henrique livre. Para isso, precisa que Edmundo arrume outra secretária. Henrique pede a Paloma que não vá embora, mas Paloma o aconselha a lutar por quem realmente ama, Florência. Florência se despede de Paulo para sempre.

A GATA

Esmeralda diz ao Silencioso que ama Paulo demais, e por isso não voltará a sair com ele. Ela que sente que Silenciosa a usa apenas para concretizar sua vingança. O Silencioso responde que deseja muito vingar-se, mas nunca faria nada para machucá-la. Lorena diz a Mônica que Paulo quer romper seu compromisso. Ela recomenda que Mônica não atenda o telefone se ele ligar. Dona Rita diz a Perla que vai ajudá-la a se recuperar, começando por aceitar que o que traz em seus braços é uma boneca, e não sua filha. Paulo liga para Esmeralda e diz que não rompeu seu compromisso com Mônica. Esmeralda diz que já está acostumada com a falta de palavra de Paulo. Esmeralda e Paulo brigam, pois ele fala mal dos seus filhos. Esmeralda diz a Mercedes que não vai continuar com o plano do Silencioso. Mercedes diz que a apoia. Mercedes diz a Damião que vai voltar para sua casa. Damião diz ao Silencioso que se não dissera verdade a sua mãe, vai voltar para sua casa com ela. Lorena diz a Eugenia que devem adiantar o casamento de Paulo e Mônica. Eugênia diz que não há motivo para adiantar. Silencioso conta a Mercedes que Esmeralda é sua filha. Mercedes se surpreende e pede perdão por ter pensado mal. Ela diz ainda que ele deveria dizer isso a Esmeralda, pois a faria muito feliz. Silencioso diz a Mercedes que quando resolver contar a verdade a Esmeralda, o fará em alto e bom som. Mariano diz a Paulo que seu pai tem problemas com o protetor de Esmeralda. Paulo responde que nada que ele diga mudará sua opinião, pois ama Esmeralda e vai lutar por ela.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Sabrina é encontrada pelos amigos na mata e fica feliz. Tomas encontra a câmera e flagra Frederico e Flora. O vilão diz que excluiu a gravação. Marina vai até o vilarejo e pede para Isabela lhe mandar embora. Marina explica que ela não precisa mais de uma baba, pois possui uma família que a ama de verdade. Marina diz que a partir de agora elas serão apenas vizinhas e amigas. Frederico decide contar para Otávio tudo o que acontece na empresa sobre Tomas. Mais tarde, Tomas nega tudo para Otávio e diz que Frederico não é um bom profissional. Lola consegue recuperar a peixe Beijoca. Raul diz para Isabela que apareceu uma pessoa interessada em alugar a mansão.

NOVELA DA BAND

SILA

Berzan encontra Sila em um restaurante. Boran vê os dois conversando e fica transtornado. Dilaver janta com a família de Ceren. Hussein ameaça romper com a mãe caso ela não permita o casamento com Ayse. Ceren é seguida pelos homens de Berzan. Dilaver diz ao pai que quer pedir o divórcio.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Catarina, Esméria e Osório tentam negociar a compra de escravas. Crisaldo anuncia a prisão de Osório. Osório corre e começa tiroteio entre Crisaldo, soldados e traficantes. Miguel foge com juliana em busca de proteção. Catarina tenta ajudar sua irmã Esméria que está amarrada. Juliana confirma que Osório estava envolvido com o rapto de Esméria. Almeida fica enfurecido com Urraca, Beatrice, Tia Joaquina e Gonzalina e pede que Urraca saia da sala. Beatrice impede. Rebeca reclama de Guilherme para Tozé. Filipa conversa com Bá Teixeira sobre Átila. Bá Teixeira diz que os dois formam um lindo casal. Catarina consegue se aproximar de Esméria e tem a ajuda de Sapião para desamarra-la. Catarina se emociona ao reencontrar Esméria e diz que são irmãs. Esméria cai desacordada nos braços de Catarina. Juliana e Miguel, escondidos, conversam. Miguel diz que prometeu a Almeida que ficaria longe de Juliana. Juliana diz que também prometeu a mesma coisa. Juliana diz a Miguel que não devem mais fugir, pois Maria Isabel está esperando um filho. Miguel se espanta. Belezinha diz à Dália que continuará a morar na casa pelo menos enquanto Miguel não acertar a situação com Urraca e com Almeida. Almeida expulsa Urraca de casa. Ela sai de lá humilhada. Gonzalina vai atrás com as trouxas. Juliana diz a Miguel que não podem ficar juntos. Loreto comemora a prisão de Osório e Genésio que estão sendo trazidos por Crisaldo para dentro da cela. Dona Urraca vai para a casa de Quintiliano. Filipa se assusta com a presença dela. Urraca diz que veio para ficar. Catarina diz à Esméria que ela não será mais escrava e que vão morar juntas como uma família. Esméria sai e deixa Catarina muito abalada. Filipa e Guilherme pressionam Genésio para saber se foi ele quem roubou a pepita de ouro. Esméria volta para a casa de Almeida. Maria Isabel pergunta se ela seguiu Miguel e também que não vai descansar enquanto não se vingar de Catarina. Guilherme chega em casa e se assusta com a presença de Urraca. Ele a coloca para fora de casa. Urraca acaba indo para a praça. Rosalinda não perde a oportunidade e vai falar com Urraca. Catarina vai na casa do Almeida para dizer que quer comprar Esméria. Almeida diz que ela não está à venda.

A TERRA PROMETIDA

Emocionada, Aruna abraça Adara e a chama de mãe. Ioná avisa sobre o perigo de manter a mulher no acampamento. Raabe estranha a presença de Tupak na estalagem. Sama e Boã fazem planos com o bebê. O servo da rainha descobre que Raabe é uma prostituta. Ruth diz admirar o relacionamento de Sama e Boã. Kalesi fica furiosa ao saber que Sandor a trocou por uma prostituta. A rainha se recorda de Raabe. Ela pede para Tupak levá-la disfarçada à estalagem. Aruna diz que não pode permitir que Adara deixe o acampamento. Sama sente dores abdominais e Ruth a ampara. Aruna se abre com Ioná e diz temer que seu povo não a aceite. Tibar e Marek planejam o ataque ao acampamento hebreu. Tobias diz querer matar Zaqueu com as próprias mãos. Darda afirma que Sama precisa ficar na tenda hospital. Ruth se oferece para cuidar de Boã. Aruna diz que é melhor Adara fingir ser uma hebreia. Boã se surpreende ao ouvir Ruth dizer que ficará em sua tenda. Aruna conta para Ioná sobre o relacionamento secreto que vem mantendo com Josué. O líder hebreu encontra Quemuel e faz elogios à fé de Aruna. Adara se veste como uma hebreia. Léia e Samara fazem compras na tenda de Elias. Adara tranquiliza Aruna dizendo que se explicará para Quemuel e Léia. Aruna estranha o fato de Adara já conhecer Quemuel. Ruth conversa com Boã e diz gostar de alguém. Inocente, Aruna agradece por Adara ter ajudado Quemuel no deserto. Nobá diz que está na hora de escolher o novo líder dos Lagartos. Quemuel se surpreende ao ver Adara novamente. Disfarçada, Kalesi vai até a estalagem acompanhada de Tupak. Kalu propõe uma votação para a escolha do novo líder. Kalesi se irrita com o jeito atirado de Liora. Nobá é eleito o novo líder dos Lagartos Gosmentos. Adara pede para Quemuel não dizer nada a ninguém sobre sua verdadeira identidade. Sandor encontra Tibar e revela estar sendo rejeitado por uma mulher de Jericó. Nobá diz que os Lagartos devem deixar Jericó. Kalesi finalmente vê Raabe na estalagem. A rainha diz que a meretriz não perde por esperar. Léia e Samara se espantam ao se depararem com Adara na tenda. Aruna procura Josué e diz que está tudo terminado entre eles.

