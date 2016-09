3ª Fase do PROERD em Chapadão do Sul conta com a participação de alunos do 5º ano

Começou essa semana em Chapadão do Sul a 3ª fase do PROERD em 2016. A primeira fase foi desenvolvida com alunos da Educação Infantil, a segunda foi o PROERD/PAIS, e agora as aulas são com os alunos do 5º ano na Escola Carlos Drummond de Andrade.

O PROERD atende as 8 escolas no município, além das escolas municipais, as particulares e estaduais. São encontros semanais dirigidos pelo policial Jeferson Alexandre Bedatti, com apostilas especificas (doadas pela SEMED), envolvendo a prevenção de drogas.

Esse programa de prevenção atinge 450 crianças de Chapadão do Sul.

Assec0m

