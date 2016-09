O time da garotada da APAE fez mais uma vítima no futsal, desta vez os alunos atropelaram o time dos policiais militares em um amistoso pelo placar de 9×7.

O amistoso aconteceu no ginásio da APAE, e teve o intuito promover a inclusão social através do esporte, essa iniciativa teve apoio do professor Ander.

O time da PM após amistoso, marcaram uma revanche já, pois a derrota ficou atravessada na garganta.

Após o amistoso houve uma confraternização com um gostoso lanche e refrigerante para os atletas.

O professor Ander fez questão de agradecer ao Capitão da PM Silvio e sua equipe por poder realizar essa atividade que é muito importante para os alunos.

Comentários