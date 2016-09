Tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva assume a 4ª Cia da PM de Chapadão do Sul

A 4ª Cia da Policia Militar de Chapadão do Sul, está sob o novo comando do Tenente-coronel Marcos do Nascimento Silva, que tomou posse nesta quinta-feira.

A cerimônia de posse, ocorrida no auditório da Fachasul, foi regada com a presença de várias autoridades do município, do Comandante Geral da Polícia Militar coronel QOPM Jorge Edgard Júdice Teixeira, representando o governador Reinaldo Azambuja, além de todo primeiro escalão da PM da região.

Autoridades civis e militares acompanharam a posse do analista criminal e tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva como novo comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Chapadão do Sul na manhã desta quinta-feira no auditório da Fachasul. O governador Reinaldo Azambuja foi representado pelo Comandante Geral da Polícia Militar coronel QOPM Jorge Edgard Júdice Teixeira. Todo o primeiro escalão da PM na região esteve presente na solenidade que deverá marcar uma nova era na instituição num dos municípios mais importantes do estado localizado num corredor rodoviário usado para o transporte de drogas e contrabando.

O novo comandante da PM, Marcos do Nascimento Silva tem a formação acadêmica e dono de um excelente currículo que lhe conferiu destaque do comando da PM no estado e região.

CURRÍCULO – Foi subcomandante do comando de policiamento da área 3 (Aquidauna) / Juiz Militar no Conselho Permanente na Auditoria Militar na instrução e julgamento em processos em desfavor de PMs / Comandante de Pelotões e da 1ª Companhia da PM Imbirussú do 1º BPM / Subcomandante e Chefe da Secção de Operações do batalhão de Polícia Militar de Trânsito / Comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana / Comandante da 1ª Companhia do 7º BPM (Anastácio) / Subcomandante do 7º Batalhão de Polícia Militar / Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana / Responsável por Inquéritos Policiais Militares, Sindicâncias, Inquéritos Técnicos e escrivão.

Comentários