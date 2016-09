Ordem DeMolay e porco com polenta na quarta da Semana Farroupilha

Teve prosseguimento a noite desta quarta-feira, as comemorações da 30ª Semana Farroupilha do CTG- Cultivando a Tradição.

A Loja Maçônica, através dos os jovens da Ordem DeMolay de Chapadão do Sul (MS), realizou pela primeira vez uma reunião fora da sede. Segundo os membros, isso é uma prova de que a entidade acredita no trabalho do CTG, com jovens e adultos.

A reunião da Ordem apresentação, que incluiu a Cerimônia do Fogo, onde, velas dispostas em torno da Bíblia Sagrada representam as sete virtudes de um DeMolay. Amor Filial, Reverência pelas Coisas Sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza e Patriotismo, são as luzes que iluminarão seus caminhos enquanto passam pela “estrada” da vida, simbolizando o que é bom e correto, a base de suas vidas.

A Ordem DeMolay

É a maior organização juvenil do mundo, de fins filosóficos, filantrópicos, e sem fins lucrativos. Trabalha alicerçada na máxima de que “educando-se o jovem estaremos nos eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto”. Fundada em 18 de março de 1919 em Kansas City, Missouri, EUA, tem como objetivo formar jovens de 12 a 21 anos de idade, melhores cidadãos e líderes através do desenvolvimento e fortalecimento da personalidade e enfatizando virtudes indispensáveis para a boa conduta social. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma instituição Maçônica Juvenil, mas, unificada e dirigida por Maçons, organizada em sua origem como Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, em Kansas City, EUA.Em Chapadão do Sul a Ordem foi oficialmente instituída em março de 2016.

Após a cerimônia foi servido o jantar carne de porco com polenta e acompanhamento patrocinado e preparado pela equipe da PROCAMPO.

Fotos diariochapadense

