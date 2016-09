Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Indícios de bons contatos com pessoas idosas e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito comercial. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

TOURO – Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial cuidado para não ofender ninguém. A fase se apresentará tranquilo ao trabalho e no trato com o sexo oposto. Dê mais atenção à família.

GÊMEOS – Um forte magnetismo pessoal deve atrair a simpatia alheia, o que lhe trará benefícios. Novas e duradouras amizades também estão previstas. Êxito em trabalhos manuais e viagens. Neutro no amor.

CÂNCER – Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que tem a fazer com brevidade. Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos nas vias públicas.

LEÃO – O planeta Vênus deve favorecer você agora. Procure desenvolver seus projetos com mais ordem. Bom período para se sobressair nas coisas que você acha que têm dificuldade.

VIRGEM – Com tato e inteligência, seu êxito será total, neste período, principalmente no trabalho e na vida social. Período feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas.

LIBRA – Procure agir de forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua autoridade. A pessoa amada está merecendo maior atenção da sua parte. No trabalho, aja com mais vontade. Aguarde notícias inesperadas e benefícios.

ESCORPIÃO – As pessoas do seu signo são, realmente, mais favorecidas nesta fase astrológica. Aproveite os próximos dias para se dedicar a vida sentimental e intelectual e terá resultado nas relações humanas.

SAGITÁRIO – Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número possível de pessoas. Dia promissor para tudo em geral. Os astros estarão regendo hoje as atividades artísticas e aguçando a sua sensibilidade.

CAPRICÓRNIO – Período que lhe promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo saia conforme sua pretensão aja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo.

AQUÁRIO – Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido e irritado. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos. Novas oportunidades de sucesso no plano social.

PEIXES – Boas notícias estão previstas para você. O fluxo é dos melhores às associações, ao casamento, a vida conjugal e para unir se a outra pessoa. Bom na saúde. A cor da sorte é a vermelha

