Confira o resumo das novelas para esta quinta-feira

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tita descobre que Caio conferiu a ficha profissional de Joana. Nanda repreende a atitude de Rômulo. Joana confirma para Caio que a mãe dela o conhecia. Jorjão reclama da desatenção de Rômulo durante o treino. Ricardo viaja com Tita. Juliana decide promover uma festa em casa. Juliana se incomoda ao ver Lucas com Belinha, e beija Jabá para provocar o rapaz. Ricardo interrompe a festa de Juliana. Ricardo propõe um almoço em família com Tânia. Joana diz a Tânia que acredita que Caio seja o seu pai.

SOL NASCENTE

Ana apresenta Carolina para César e os dois disfarçam o interesse mútuo. Tanaka elogia César e critica Mario para Mieko. Geppina prepara um doce para presentear Alice. A família De Angeli chega à casa dos Tanaka. Tiago decide ter um filho com Dora, que sonha em ser mãe. Yumi mostra seus trabalhos para César e Alice. Gaetano defende Mario das ofensas de Tanaka. Mario é preso depois de se envolver numa briga. Hideo decide criar uma página na internet sobre a padaria Pasta Pane com fotos dos avós de Peppino. O delegado avisa a Vittorio que Mario foi preso e César comemora.

HAJA CORAÇÃO

Camila inventa uma desculpa para se aproximar de João. Penélope diz a Henrique que eles devem contar a Beto que estão juntos. Nair aconselha Adônis a se declarar para Shirlei. Beto se surpreende com o comportamento de Tancinha. Giovanni fica preocupado com a falta de notícias de Camila. A mãe de João avisa a Camila que o filho concordou em vê-la. Safira comenta com Lucrécia que sente a presença de Teodora na mansão. Camila vai ao encontro de João.

VELHO CHICO

Carlos resgata o dossiê nos pertences de Martim. Afrânio, Iolanda e Doninha tentam entrar no quarto de Encarnação. Cícero estranha o comportamento de Carlos ao voltar para casa. Encarnação reza na capela da fazenda. Afrânio teme o sucesso do projeto de Santo. Iolanda pede ajuda a Padre Benício e Tereza se preocupa com a avó. Queiroz avisa a Carlos que conseguiu se desfazer da moto de Martim.

JUSTIÇA

Débora lembra que avistou Oswaldo na rua e se desespera. Rose descobre que está grávida. Mayara conta a verdade sobre ela para Rose. Débora vai ao prédio de Elisa e consegue um contato de Oswaldo. Rose conta para Mayara que está grávida. Uma assistente social vai à casa de Débora e a professora acaba discutindo com Rose. Celso fica animado com a notícia de que será pai. Débora pede para Marcelo voltar para casa. Rose decide morar com Celso. Marcelo volta para casa.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matérias.

ABISMO DE PAIXÃO

Edmundo avisa Betânia que Sabrina está no povoado para lhe visitar. Almerinda pede ajuda a Paloma para encontrar Elisa e Damião. Paloma responde que não sabe de nada. Ramiro se sente mal e procura Edmundo para que ele lhe medique. Carmem pede a Edmundo que a examine e tenta beijá-lo. Betânia chega e os surpreende. Sabrina se nega a falar com Betânia, já que não pensa em perdoá-la.

A GATA

Ao ver sua mãe chorando, Mariano a pergunta o que ocorre. Lorena responde que Augusto está com um problema muito grave, pois o protetor de Esmeralda quer o desprestigiar. Mariano diz a mãe que não deve preocupar-se, pois Augusto é um homem honrado, do qual toda a família muito se orgulha. Mariano e Paulo discutem, já que Mariano tenta convencer o irmão a esquecer Esmeralda de uma vez por todas. Paulo responde que não conseguiu esquecer e jamais conseguirá. Lorena ouve a conversa e fica furiosa, afirmando que caso Paulo rompa com Mônica, perderá todos os laços que o une a sua família, pois nem ela nem Augusto estão dispostos a aceitar Esmeralda. Paulo diz que ama Esmeralda. Lorena o esbofeteia. Augusto aponta uma arma para si mesmo, porém justo nessa hora aparece Virginia, que apesar de não ver, sente que algo preocupa Augusto. Ela diz que o ama muito. Garrancho segue usando Inês em seus assaltos. Esmeralda encontra Perla em uma igreja. Esmeralda se preocupa, pois não tem quem consiga cuidar de Perla. Dona Rita se oferece para cuidar da senhora, junto com Maria. Esmeralda aceita. Esmeralda diz a Paulo que está será a última vez que se veem se ele não terminar com Mônica. Paulo diz a Mariano que Esmeralda já não é mais a garota do barranco, que agora é uma mulher fina e elegante, que tem de tudo. Paulo percebe interesse em Mariano e o questiona se ele sente algo por Esmeralda. O rapaz responde que não. Esmeralda diz ao Silencioso que já não quer seguir com o plano contra Paulo. Silencioso responde que isso e necessário, pois só assim recuperará o pai de seus filhos. Virginia diz a Mariano que sua família está se destruindo e Lorena não se dá conta que tanto ela quanto Paulo têm o direito de buscarem sua felicidade. Lorena tenta falar com Paulo e diz que eles são uma família. Paulo responde que, se necessário, renunciará sua família por Esmeralda.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Sabrina se sente excluída com a volta de Manuela no vilarejo. Frederico coloca uma câmera na sala de Tomas com a ajuda de Flora. Sabrina se esconde na mata para ver se os amigos do vilarejo notam sua falta. Sabrina se perde na mata. Matheus e Dóris procuram Sabrina na casa do prefeito e descobrem que ela não voltou para casa. Joaquim descobre que Benjamim e Priscila roubaram a carta que ele escreveu para Manuela e por isso ela não foi a seu encontro. Lola procura a menina que comprou sua peixe, Beijoca. Felipe ajuda a amiga. Sabrina vai parar em deposito no meio da mata repleto de vidros de veneno. Manuela, Dóris, Téo e Matheus encontram a jaqueta de Sabrina na mata e procuram a amiga. Lola descobre que a peixe Beijoca foi levada ao aquário da cidade. Alicia procura emprego na internet. Flora diz para Tomas que não irá mais aceitar os subornos dele e que se ele continuar, ela irá denunciá-lo para os superiores. Tomas diz que ela é ousada e alerta que se ela fizer algo será mandada embora. Na Top Records, a banda nova começa a ser formada. Regina, que finge ser uma mulher chamada Paola, junta André, Benjamim e Omar.

NOVELA DA BAND

SILA

Berzan jura se vingar de Boran. Ayse tenta falar com Hussein mas ele vai embora e não atende as ligações. Berzan convida Esma para jantar e pede informações sobre Sila e sua rotina. Sila pede que Boran faça algo para ajudar Ayse e Hussein. Ceren convida Dilaver para conhecer a família dela. Narin vai para casa com a bebê e encontra os pais. Esma flagra Ceren e Dilaver de mãos dadas na empresa.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Loreto está surpreso diante de Juliana e Catarina. Catarina conta como descobriu tudo e Juliana se comove. Osório arrasta Esméria diante dos compradores de escravos que a examinam enquanto Esméria se desespera. Miguel acorda Urraca com tapinhas no rosto, ela briga, esbraveja e Miguel diz ela pode ficar na casa de Nestor. Batidas na porta, Sapião abre é vê Juliana e Catarina que pedem ajuda. Urraca aproveita a oportunidade e implora que Catarina lhe ajude. Miguel também se dispõe a ir até o esconderijo. Juliana explica a Sapião que Esméria é irmã de Catarina. Miguel e Sapião saem rapidamente com elas. Esméria consegue tirar a venda com as mãos amarradas e disfarça e afrouxa as cordas das mãos e dos pés sem ser vista por Osório. Ela vai correr, mas Osório logo percebe e corre atrás dela, mas ele a alcança novamente. Guilherme conversa com um capitão do mato sobre Genésio e oferece uma recompensa para quem captura-lo. Urraca está com a trouxa na mão. Petúnia briga com Rosalinda que não recebeu o valor pelo leilão. Tia Joaquina conversa com Maria Isabel que Esméria continua sumida. Maria Isabel começa a sentir sua falta. Sapião acaba sendo capturado pelos capitães que procuram por Genésio. Miguel, Juliana e Catarina continuam a busca por Esméria e se preocupam com Genésio que se separou. Sapião luta com os homens e Miguel aparece, eles correm. Urraca está diante de Beatrice, que parece surpresa. Gonzalina carrega as trouxas de Urraca. Beatrice aceita Urraca no engenho e ela já se acomoda no sofá. Maria Isabel sente dor e procura se mexer um pouco na cama. Miguel e os demais avistam o local da venda de escravos. Juliana avista Esméria mais afastada, amarrada. Catarina grita que não pode leva-la e Osório se espanta, assim como Esméria que olha para trás e parece reconhecer Catarina.

A TERRA PROMETIDA

Samara e Léia conversam sobre Aruna e Josué. As vilãs são surpreendidas com a chegada do líder hebreu. Josué pede para falar com Quemuel e eles conversam sobre a circuncisão dos guerreiros de Israel. Gibar tenta encontrar com Acsa. Sandor e Grok chamam Tobias para lutar na sala do trono. Aruna diz que levará Adara para um local seguro. Gibar encontra Acsa cuidando de Otniel. Tobias luta para divertir Marek e Kalesi. Josué avisa que Salmon, Setur e Zaqueu são inocentes. O líder hebreu diz que alguém sabotou as espadas. Gibar se preocupa e trata Acsa com carinho. Melquias fica tenso ao descobrir a decisão de Josué. Livana encontra Maquir e diz que é preciso se afastar do rapaz. Enciumada, Kalesi ordena que Tupak encontre Raabe. Aruna apresenta Adara à Ioná. Maquir diz que precisa fugir com Livana. Ela se mostra insegura. Ioná diz que Aruna precisa se certificar sobre a identidade de Adara. Kalesi manda Tupak descobrir todas as informações sobre Raabe. Acã parabeniza os filhos pela sabotagem que resultou no acidente de Otniel. Adara conta sua versão para Ioná. Aruna se emociona ao lembrar da morte de Elieber. Josué e Eleazar falam sobre a circuncisão com Elói. O líder hebreu procura a família de Acã e avisa que sabotaram as espadas. Às escondidas, Raabe sai para levar comida para os Lagartos Gosmentos. Sem ser visto, Tupak a observa. Aruna se emociona com as palavras de Adara. Ansiosas, Léia e Samara vibram com o sucesso do plano. Quemuel diz sentir falta do filho. Na masmorra, Tobias se recorda de Chaia e fala com Zuma sobre seu ódio por Zaqueu. Aruna pede para Adara não deixar o acampamento. Ioná pede para a mulher provar que é mãe de Aruna. Nobá se enche de felicidade ao ver Raabe. Elidade pede para Maquir se afastar de Livana. Tirda e Haniel estranham o comportamento do rapaz. Raabe conversa com Nobá e diz ter a sensação de estar sendo seguida. Adara fala de uma marca de nascimento em Aruna e a moça se emociona pensando se tratar de sua mãe verdadeira.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

