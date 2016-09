Ator Domingos Montagner “Santo”da novela Velho Chico desaparece no Rio São Francisco

O ator Domingos Montagner, que interpreta Santo o personagem principal da novela “Velho Chico”, na Rede Globo, desapareceu no Rio São Francisco, em Canindé do São Francisco, no Alto Sertão de Sergipe, na tarde desta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pelo coronel da PM Fábio Fonseca Rolemberg.

— Ele estava tomando banho de Rio com a atriz Camila Pitanga quando a correnteza o levou — disse o militar. O ator estaria na região até o próximo domingo (18) participando das gravações da novela.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) estão na região realizando buscas, mas segundo informações preliminares, a região onde ele desapareceu seria de difícil acesso.

Segundo o escrivão da Delegacia de Canindé, de Sergipe, a versão é um pouco diferente:

— Ele teria almoçado com a Camila Pitanga e um motorista, no hotel. Domingos saiu do hotel e foi mergulhar, saltou de uma pedra e desapareceu. O hotel fica a 2km do local do desaparecimento. Um ribeirinho está sendo ouvido como testemunha neste exato momento. Ele viu Domingos pular da pedra e desaparecer.

A Globo enviou um comunicado confirmando o desaparecimento do ator:

“Hoje, o ator Domingos Montagner gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã, em Alagoas. Após o término da gravação, o ator almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio.

Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou à produção, que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores da região estão ajudando nas buscas, mas até o momento o ator continua desaparecido”.

Ribeirinhos e Polícia Militar estão envolvidos na busca, mas ainda não é confirmada a morte do ator. Mergulhadores da polícia também fazem o trabalho de busca.

Extra

