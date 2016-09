Assaltantes amarram juiz e esposa para roubarem carros, arma e joias em Cassilândia

Três homens armados invadiram a casa do juiz da Vara do Trabalho de Cassilândia, Marcelino Gonçalves, e amarraram ele e a esposa, por volta de 20h30 de quarta-feira (14). Os assaltantes roubaram dois carros, joias e uma pistola do magistrado.

O caso aconteceu em Cassilândia e até a manhã desta quinta-feira (15), nenhum suspeito foi preso.

Os homens renderam o casal dentro da casa e amarraram os dois enquanto roubavam. Outro assaltante ficou dentro de um carro, do lado de fora da residência, dando suporte durante o roubo.

Dois veículos do casal, sendo uma caminhonete Chevrolet S10 de cor prata e um HB20 de cor branca, ambos com placas de Cassilândia, foram levados no assalto, além de joias e uma pistola .40, uso exclusivo das forças armadas.

Campo Grande News

Comentários