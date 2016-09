Morre aos 86 anos de idade o seu Francisco da Mimoso Paraíso das Águas

Faleceu em São Paulo (SP), Francisco Rodrigues Filho, aos 86 anos de idade, um dos maiores agropecuaristas da região e um dos maiores empresários do Brasil. A confirmação de sua morte veio através de amigos de Seu Francisco, que lamentaram profundamente o seu falecimento. Seu Francisco era muito conhecido na região e pioneiro em Paraíso das Águas. Proprietário da fazenda Mimoso e da Agropastoril São Jorge, se tornando um dos maiores empreendedores da região. O grupo Mano, Alex Botega Consultoria e Adriano Parra Representações, foram os primeiros à manifestar suas condolências. Seu Francisco estava com há meses com sua saúde debilitada, mesmo doente, muitas vezes visitou suas propriedades na região de Paraíso das Águas. Ele também é proprietário de um dos maiores Shoppings da América Latina, o Shopping Frei Caneca.