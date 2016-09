Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – O sol lhe promete um período dos mais favoráveis. Fará bons negócios, bons planos com relação ao futuro, felizes passeios e contatos pessoais, ótimas relações sociais, sentimentais e amorosas. Aproveite.

TOURO – Tendência à tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr bem para você neste momento. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje se for necessário. Elevação mental.

GÊMEOS – Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e social, estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo geral.

CÂNCER – Positivo fluxo astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou segundo decanato, para assinar contratos ou documentos importantes. A condição física mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

LEÃO – Muito bom fluxo para obter independência financeira e liberdade de espírito. Existe também a possibilidade de você começar a se inquietar de modo exagerado, pois poderá estar novamente pensando em uma viagem a muito planejada.

VIRGEM – Fase em que receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades financeiras. E bom também, para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. Harmonia amorosa e familiar. Melhores e mais propícias influências se apresentarão para você.

LIBRA – Livre-se de suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. A fase se apresenta positivo para os negócios arriscados e para as empresas precipitadas. Terá bom relacionamento com os filhos.

ESCORPIÃO – Evite, neste momento, qualquer ação que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará sensivelmente e suas chances de sucesso geral também serão evidentes. Você pode estar se preocupando muito com a saúde.

SAGITÁRIO – As pessoas que convivem próximas ajudarão você profissionalmente nestes próximos dias de influência. Use de tato para influenciar seus superiores. Harmonia doméstica. Cuidado com as suas finanças. Consulte seu orçamento antes de sair gastando.

CAPRICÓRNIO – Momento em que poderá obter os resultados pretendidos em seu campo profissional, devido ao bom fluxo da Lua. Pode, também, iniciar negócios, e tratar de assuntos pessoais que será bem sucedido. Boas notícias.

AQUÁRIO – Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos alimentares. Não confie demais, também, em subordinados e estranhos. Todavia, o sucesso pessoal e a evolução da personalidade serão evidentes. . Pense mais em seu lar.

PEIXES – Espetacular influência astral. Poderá realizar grandes e lucrativos negócios, ter sua situação financeira elevada, receber dinheiro considerado perdido. Pode amar. Experimente fazer alguma coisa extra, além do seu trabalho para aumentar o seu rendimento.

