Governador do Rotary Club visita vice-prefeito de Costa Rica

O governador do Rotary Club Distrito 4470 o qual faz parte Costa Rica-MS Hermes de Araújo Rodrigues, fez uma visita de cortesia ao vice-prefeito do Município Roberto Rodrigues na manhã de segunda-feira, 12 de setembro de 2016.

Ele que estava acompanhado da embaixatriz da Casa da Amizade Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues, do presidente do Rotary Club de Costa Rica Lucídio Arruda e de rotarianos da cidade, conferiu o andamento de parcerias firmadas com o Município.

O vice-prefeito ficou feliz em recebe-los e agradeceu a visita. “Coloco Costa Rica a disposição do Rotary”, ressalta.

A visita do governador do Rotary Internacional – Brasil – Distrito 4470, Hermes de Araújo Rodrigues e da sua esposa, a embaixatriz da Casa da Amizade Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues foi declarada como visita oficial de acordo com o Decreto Nº4.452 publicada no DIOCRI – Diário Oficial do Munícipio de Costa Rica, de 09 de setembro de 2016, na página 01.

Na noite do mesmo dia foi realizado um jantar festivo no Rotary Club do Município em recepção aos visitantes.

Assecom

