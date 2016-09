Empresario de Chapadão do Sul e sequestrado e tem carro roubado

No início da noite desta segunda-feira, 12 de setembro, um empresário de Chapadão do Sul foi rendido, quando chegava em casa, sequestrado, amarrado no mato e teve seu carro levado.

A vítima mora na Avenida Espírito Santo, Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul e ao chegar em casa, às 18h10, com um Fiat Gran Siena, cor branca, placas NRY 6752 Chapadão do Sul foi rendido por dois bandidos armados com revolver, aparentemente calibre 38.

Foi a vítima colocada no porta-malas do veículo e deixada próximo de uma casa abandonada, em uma fazenda, na margem da rodovia MS-306, em Cassilândia, distante da cidade de Chapadão do Sul, aproximadamente 20 Km.

Os bandidos amarraram o empresário em uma árvore, com fita adesiva e fugiram, tomando rumo Cassilândia. Estava o carro com pouca gasolina e foi visto passando pela Vaca Parida.

O empresário conseguiu se soltar cortando a fita com os dentes e caminhou até a sede de uma fazenda próxima para ligar a um amigo e pedir socorro.

Segundo a vítima tratava-se de dois homens com calças jeans, camisa, com boné e não se preocuparam em esconder o rosto.

Está o carro em nome da empresa Mota e Mota Auto Elétrica. Está o caso registrado na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, que investiga.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários