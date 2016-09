Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana diz a Tânia que deseja que Ricardo se orgulhe dela. Bárbara e Gabriel contam a Irene e Jorjão sobre o noivado. Belloto tenta se aproximar de Jéssica. Ricardo permite que Bárbara promova uma festa de noivado na Forma. Bárbara parabeniza Joana pelo sucesso da iniciativa na academia. Caio se surpreende ao descobrir a cidade natal de Joana. Martinha vence a batalha de rap. Rômulo beija Nanda. Luiza flagra Tânia e Ricardo discutindo por causa dos filhos. Caio deduz que Joana é filha de Carmem.

SOL NASCENTE

Alice comemora o reencontro com Chica e Mario fica emocionado. César decide conversar com Tanaka. Chica se preocupa com Alice. Mario obriga Milena a sair com as amigas. Ralf leva um fora de Hirô e Lenita implica com o irmão. Patrick não gosta de saber que Carolina pretende morar na pousada com ele e Ana. Milena fica insegura ao chegar na praia e foge de Lenita ao vê-la se aproximar. César questiona Alice sobre seus sentimentos por Mario. Geppina e Gaetano mostram fotos antigas para Peppino. Mario conforta Milena. Carolina chega à pousada e Patrick se apressa para sair. Mario sonda Alice sobre sua conversa com Chica. César e Carolina se interessam um pelo outro.

HAJA CORAÇÃO

Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini. Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Marcia avisa Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.

VELHO CHICO

Encarnação revela seu maior segredo a Padre Benício. Afrânio tenta descobrir algo sobre a mudança na fazenda de Santo. Martim fotografa Carlos recebendo dinheiro de um empreiteiro. Encarnação termina de tecer sua mortalha. Carlos persegue Martim por uma estrada sinuosa perto do Rio São Francisco. Carlos atira contra Martim e Encarnação tem um mau pressentimento com o neto.

JUSTIÇA

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Um presidiário muito perigoso ameaça Victor Manuel com uma navalha e exige que ele lhe dê seus sapatos. Como Victor se nega, acaba se tornando seu principal inimigo. Victor Manuel está triste porque Estrela não o visita. Ele chega a pensar que Mercedes acabará ganhando seu amor. Guilhermo se confessa e reza muito. Cacilda diz que ele tem se portado como se tivesse cometido algo muito grave, como um assassinato. Estrela vai ver Victor, mas o diretor do presídio não permite. Enquanto corre, Santos acaba se encontrando com Coral no parque. Ela não perde a oportunidade de novamente se insinuar e fazer com que Santos a beije. Helena joga na cara do sargento que ele está traindo sua irmã, e Oriana está humilhada e ferida. O advogado quer informar Estrela como vai o caso de Victor Manuel, mas ela, por despeito, se nega a escutá-lo. Ainda que diga estar saudável, Catalina marca uma consulta com Oswaldo, que manda que ela realize alguns exames. Os resultados chegam e Oswaldo confirma suas suspeitas.

ABISMO DE PAIXÃO

Em uma cabana afastada do povoado, Elisa mente para Damião dizendo o que não quer estar com ele por amar Gael e pede para libertá-la. Damião lê a carta de Florência e assim descobre que ela nunca esteve grávida e que tudo que ela fez foi um plano armado por Almerinda. Florência procura Henrique para explicar que nunca esteve grávida e tudo foi uma invenção que se viu obrigada a seguir por causa das circunstancias, pois Almerinda a aprisionava. Ela pede perdão e uma oportunidade para mostrar-lhe que o ama. Paulo procura Carmem na fazenda e abusa dela para vingar se das humilhações pelas quais o fez passar.

A GATA

Paulo pede a Omar que leve uma carta sua a Esmeralda, na qual diz que deseja tê-la novamente em seus braços. Esmeralda está triste, pois Perla não aparece. Damião tenta animá-la, dizendo que irão encontrá-la. Perla sobe em um ônibus e uma passageira exige que o motorista a tire dali. O motorista pede a Perla que desça. Jacira entrega a Esmeralda uma carta de Paulo. Ela se enfurece ao lê-la. Silencioso diz a Esmeralda que ela se encontrará com Paulo e agirá como ele mandar. Paulo diz a Mariano que Esmeralda aceitou vê-lo. Damião diz ao Silencioso que o amor de Esmeralda por Paulo é bem maior que seu desejo de vingança. O Silencioso responde que sabe que Paulo continua amando Esmeralda e ela também o ama. Augusto é chamado pelo advogado Osório para falar sobre os bens que tem que devolver a Fernando Santa Cruz e o diz que irão a juízo se necessário, pois Fernando tem direitos que devem ser preservados. O advogado Osório diz ao Silencioso que Augusto está assustado. Silencioso responde que assim queria que fosse, pois irá acurralá-lo e depois mandá-lo para a cadeia. Dona Rita tenta convencer Maria a pedir esmola para ela. Augusto se surpreende ao ver uma fotografia de Branca, a esposa de Fernando Santa Cruz, em seu computador.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Os C1R voltam para casa. Manuela está triste por não saber o motivo de Joaquim estar afastado dela. Priscila diz para Arthur ser machista e falar de futebol para conquistar seus avós. Arthur conta para Safira o que aconteceu. Lola chora e conta para os irmãos Vaz que Alicia e Vicente podem se separar. Safira chama a atenção de Priscila. André vai até a gravadora concorrente para tentar trabalhar em uma nova banda e assim conseguir dinheiro para ajudar sua família. Isabela conta para Marina que irá morar com a família no vilarejo. André conversa com Paola, que na verdade é Regina, a dona da gravadora. Isabela decide que irá alugar a mansão. Alicia faz as malas de Vicente e diz para ele sair de casa. Arthur beija Safira.

NOVELA DA BAND

SILA

Bedar recebe alta do hospital. A filha de Narin nasce e ela conversa com Azad o quarto. Berzan articula o sequestro de Bedirhan, mas é ameaçado por um ancião do clã que o faz mudar de ideia. A polícia vai à casa de Berzan e ele é intimado a dar um novo depoimento à justiça. Dilaver e Ceren se beijam pela primeira vez.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana está apavorada diante de Almeida que mexe nos instrumentos de tortura. Miguel diz a Maria Isabel. Almeida mostra os instrumentos a Juliana e pede que se afaste de Miguel. É grande a animação na pensão. Petúnia no palco, ao lado de Rosalinda, que está tensa. Todos os homens levantam a mão, animados. Rebeca, Filipa e Violeta reúnem as mulheres no solar da condessa para a reunião. Um leilão é feito na pensão e Loreto disfarçado ganha a aposta e tem o direito de uma dança exclusiva com Rosalinda que não percebe que é ele. Quintiliano está no quarto e vê que alguém entra e rouba o baú com a pepita e ele vê tudo, mas finge que dorme. Loreto no quarto se revela para Rosalinda que sorri. Tozé com Catarina tomam café e Tozé revela a Catarina que Rebeca ficou frustrada com a reunião de mulheres. Catarina faz que vai sair e tia Joaquina chega e diz que Juliana foi para a senzala pelo ocorrido no dia anterior. Zé Leão diz a Almeida que Maria Isabel o demitiu porque não fez o que ela queria. Guilherme conversa com Quintiliano que faz um esforço grande e aponta para o armário. Genésio está no mato e encontra o cativeiro de Esméria e não vê ninguém. Guilherme não vê o baú no armário e se desespera. Juliana está acorrentada e Miguel chega até a senzala. Dr. Pacheco examina novamente Maria Isabel e lamenta dizer que ela pode ter perdido o bebê. Miguel pergunta a Tito Pardo onde estão as chaves das correntes. Miguel volta a casa com um instrumento de tortura e assusta Almeida e Zé Leão que estão por ali. Miguel exige que soltem Juliana. Guilherme acusa Almeida de ter roubado a pepita de ouro. Zé Leão solta Juliana diante de Miguel. Guilherme pede para Bá Teixeira chamar Genésio e ela diz que ele fugiu. Guilherme diz que ele então deve ter roubado a pepita. Juliana pede permissão a Almeida para ir a vila tentar ajudar encontrar Esméria e ele autoriza. Miguel leva Nestor, Irani e Belezinha até a casa de Urraca e pergunta se ela tem o dinheiro para pagá-lo e que já tem os novos moradores. Urraca fica em choque ao vê-los e desmaia. Catarina discute com Loreto que não quer enviar os homens para a mata novamente. Juliana vai entrando e ouve Catarina dizer que Esméria é sua irmã.

A TERRA PROMETIDA

Sandor consegue despistar Kadmo. Raabe se recusa a dizer o nome de seu cliente. Acsa vai até a tenda de Darda para visitar Otniel. Salmon conversa com Lila e diz se sentir culpado. Acsa pede perdão a Otniel. Discretamente, Aruna levanta a noite e vai ao encontro de Adara. Ela pergunta se a mulher misteriosa conheceu sua mãe. Léia impede que Samara saia para observa-las. Adara começa a enganar Aruna inventando uma história sobre o seu passado. Tupak surpreende Sandor no palácio e diz que Kalesi deseja vê-lo imediatamente. A rainha começa a seduzir o filho de Tibar. Otniel desmaia e Darda diz que o rapaz está morrendo. Sandor tenta, mas não resiste à sedução de Kalesi. Tibar ameaça Raabe exigindo saber com quem ela estava. Aruna se surpreende ao ouvir Adara dizer que é sua mãe. Tibar começa a chorar pedindo o amor de Raabe. Aruna diz que precisa de um tempo para pensar no que Adara disse. Darda e Jessana socorrem Otniel e ele reage. Samara finge estar preocupada com Aruna. Adara aproveita a ausência de Aruna e começa a roubar objetos na tenda de reuniões. Léia e Samara dão um saquinho de ouro para Adara pelo serviço prestado. Temendo qualquer problema, elas pedem para a mulher deixar o acampamento imediatamente. Enquanto se entrega nos braços de Kalesi, Sandor acaba chamando a rainha pelo nome de Raabe. Farduc encerra o expediente na estalagem. Raabe se recorda de Salmon. Otniel recupera a consciência e conversa com Salmon sobre a ida à Jericó. Tibar encontra com Sandor no palácio. Eles conversam sobre o poder de sedução das mulheres. Kalesi tenta esconder sua insatisfação para Marek. Raabe chega em sua casa e se lembra de Salmon. Ela diz para Milah que os hebreus logo chegarão em Jericó. Amanhece no acampamento hebreu. Aruna disfarça e diz que precisa sair antes do café da manhã. Samara afirma que ela irá procurar por Adara. Josué pede para falar em particular com Aruna, mas ela diz que precisa resolver um assunto importante. Rune se declara para Livana, mas ela o rejeita. Kalesi procura Merodaque para reclamar do feitiço feito. A rainha avisa que se Sandor não for dela, ele não será de ninguém. Nobá diz que é hora de escolher um novo líder para os Lagartos. Marek pede para Sandor trazer Tobias para uma luta. Samara e Léia conversam e são surpreendidas com a chegada de Josué.

