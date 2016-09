Vôlei de Chapadão do Sul fica em segundo no JOJUMS 2016

A Equipe de Voleibol Feminino da Escola Jorge Amado representa Chapadão do Sul na disputa dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul – JOJUMS, na cidade de Ponta Porã, no último final de semana.

Com todo o apoio da Secretaria de Cultua e Esporte a equipe conseguiu um ótimo resultado e ficou com vice-campeonato.

A disputa final aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12. As jogadoras de Chapadão do Sul fizeram um bom jogo, não o suficiente para vencer o time de Ponta Porã.

O jogo foi acirrado do inicio ao fim. No primeiro set Chapadão venceu por 25 a 21, porem a equipe de Ponta Porã conseguiu encaixar seu jogo e ganhou os três sets seguintes por 13 a 25, 22 a 25 e 21 a 25 – 3 sets a 1 – conquistando assim o primeiro lugar no Jojums – 2016.

O vice-campeonato foi comemorado pela equipe sul-chapadense, assim como o título de jogadora destaque da competição para a atleta Michelli Silva de Morais.

O secretário de Cultura e Esportes, Emerson Willian acompanhou a equipe na disputa dos jogos e destacou o bom desempenho do time, apesar da derrota na decisão, e também o orgulho por ter na equipe a jogadora destaque.

“Agradecemos a todos pela torcida e principalmente as meninas da equipe de Voleibol Feminino, a Professora Kelly e a auxiliar Cristiane”, ressaltou o Secretário.

